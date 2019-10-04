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04.10.2019 11:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пермскую учительницу наградили за спасение детей при нападении на школу

Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Фото: Пресс-служба СК РФ по Пермскому краю Фото: Пресс-служба СК РФ по Пермскому краю
Фото: Пресс-служба СК РФ по Пермскому краю

Пермская учительница Наталия Шагулина получила медаль от следственного комитета РФ. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Педагогу вручили медаль "Доблесть и отвага". Награждение от лица председателя СК РФ произвел руководитель регионального следственного комитета Сергей Сарапульцев.

Фото: Борис Ярков
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Наталия Шагулина отмечена медалью за храбрость и мужество, проявленные ею во время нападения двух преступников на учеников младших классов в январе 2018 года. Тогда учительница, сама получившая ранения, не дала злоумышленникам расправиться с детьми. Ранее Шагулина уже была награждена медалью "За отвагу".

Напомним, что 15 января прошлого года во время занятий в школе N127 в один из классов забежали два подростка с ножами. Они накинулись на детей и учительницу. По словам очевидцев, около 10 утра раздались крики возле кабинетов 308 и 309, где занимаются младшие классы. Учеба была прервана, и школьников начали эвакуировать. Большинство из них убежали в расположенный рядом торговый центр. А находившаяся в кабинете Наталия Шагулина не растерялась. Она начала отталкивать нападавших, защищая учеников. При этом она получила 17 ножевых ранений. В целом, в дикой поножовщине пострадали 15 человек, 12 из них с тяжелыми ранами были госпитализированы. Дети и учительница долго лечились. Кроме того, они проходили реабилитацию на краевом курорте.

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