В КЧР состоялось представление нового руководителя СК региона

В Карачаево-Черкесии состоялось представление нового руководителя Следственного комитета РФ по КЧР Николая Щепкина.

Как сообщает пресс-служба СКР, до назначения на эту должность полковник юстиции занимал должность заместителя руководителя Московского межрегионального Следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Напомним, что его предшественник генерал-майор Казбек Булатов.

Под следствие попали сотрудники СК в Карачаево-Черкесии генерал-майор Казбек Булатов проходит фигурантом уголовного дела бывшего сенатора Рауфа Арашукова. Дело в том, что Булатов, находясь в дружеских отношениях с кланом Арашуковых, по версии следствия, делал все возможное, чтобы не привлекать экс-сенатора к уголовной ответственности. В итоге его подозревают в превышении должностных полномочий. Вместе с ним также задержаны начальника Центра противодействия экстремизму Тимура Бетуганова и старшего следователя Андрея Филиппова.