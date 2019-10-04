У Старорусской библиотеки появились новые читатели и книги

В читальном зале Старорусской городской библиотеки имени Ф. М. Достоевского прошёл праздник посвящения учащихся 10 класса средней школы № 4 во взрослые читатели.

Посвящение ознаменовалось важным событием - юным читателям, которые перешли с детского абонемента на взрослый, была оказана честь поставить экслибрис, созданный художником Николаем Локотьковым, на книги, которые в рамках акции "Городу Достоевского - книга в подарок" передал библиотеке председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов.

А 8 октября в читальном зале пройдёт встреча с отцом Николаем (Епишевым), настоятелем церкви во имя Покрова Божией Матери из села Борисово Старорусского района Новгородской области на тему "Иван III и Южное Приильменье".

Отец Николай (учитель русского языка и литературы по первому образованию) передал в дар библиотеке две книги, посвященные создателю московского Кремля и Московского государства, великому князю Московскому Ивану III, которого уже современники называли Иваном Великим.

Книга Николая Борисова "Иван III" в какой-то степени является продолжением ряда исторических портретов строителей Московского государства, которые выходили в серии ЖЗЛ.

Сам автор утверждает, что писать биографию Ивана III было крайне сложно в силу целого ряда объективных причин - сбивчивость и противоречивость источников, полное отсутствие документов личного характера, иной мир и иная система ценностей. Углубленное прочтение сохранившихся исторических источников позвонило Николаю Борисову разглядеть за привычной маской "государя всея Руси" подлинное лицо одного из главных деятелей отечественной истории. В книге Иван III представляет собой невиданный ранее на Руси тип правителя - могущественного, умного и хищного диктатора, в деяниях которого благочестивая риторика и социальная демагогия соседствуют с грубым произволом.

Книга Валерия Шамбарова "Иван III и рождение Третьего Рима" также рассказывает о сложных и героических путях становления нашей страны, о славных фигурах далекого прошлого, забытых ныне победах, превращении Москвы в Третий Рим и выдающихся свершениях эпохи Ивана III.

Справка "РГ"

Акция "Городу Достоевского - книга в подарок" организована "Российской газетой" и газетой "Старая Русса" при поддержке журнала "Звезда". Ее цель - оказать всемерную поддержку Старорусской городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского в преддверии празднования 200-летия писателя.Акция заключается в сборе и передаче в фонды библиотеки научно-популярной, художественной, мемуарной, справочной, детской литературы и документальной прозы, с тем чтобы в фондах было представлено все книжное многообразие мира, в том числе и с точки зрения географии. Задача - сделать небольшую районную библиотеку популярным местом живого интеллектуального общения.

Акция продлится весь 2019 год - в это время на базе Старорусской городской библиотеки регулярно проходят встречи с известными литераторами, актерами и общественными деятелями.

Итоги акции будут подведены в Старой Руссе 11 ноября 2019 года - в день рождения Достоевского и "Российской газеты". К акции уже присоединились известные писатели - журналисты "РГ" Николай Долгополов, Павел Басинский, Лев Данилкин, Владимир Снегирев, Валерий Выжутович. Несколько своих книг передал в дар библиотеке председатель Российского детского фонда писатель Альберт Лиханов, а также президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России Михаил Рахлин.

Участниками благотворительного проекта стали Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, Коми республиканская типография из Сыктывкара, Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, рок-музыкант, лидер легендарного "Наутилуса" и группы "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов, фронтмен группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин, председатель Калининградского городского Совета депутатов Андрей Кропоткин, Псковское региональное отделение Союза писателей России, Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге, оргкомитет Международного фестиваля балета Dance Open, председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева, скульптор Григорий Ястребенецкий, художник Павел Лемтыбож, владелец галереи Kunsthandel Zechling Вернер Цeхлинг (Австрия), Нарынская гимназия №2 имени Чкалова (Киргизия), Гатчинская школа №9 (Ленинградская область), вологодский писатель Андрей Малышев, петербургские писатели Игорь Шушарин, Юрий Звягин, Анатолий Аграфенин, журналистка и писательница из Перми Любовь Соколова, член Союза художников России и преподаватель Художественно-промышленной академии имени Штиглица Маргарита Широковских, а также предприниматели Старой Руссы Валерий Васильев, Алексей Лойкуц, писательница Елена Колина.