Как обманывают при покупке авто: "серые" схемы официальных дилеров

Сразу стоит понимать два факта. Первое: официальный дилер - это всегда юридически чистая сделка. Мошенничества или потери средств можно ожидать только в том случае, если официальный дилер находится на грани банкротства. И даже тогда вернуть свои деньги или получить купленную машину можно через суд. За деятельностью дилеров следит не только законодательство РФ, но и официальное представительство автомобильного бренда, в которое можно жаловаться как в вышестоящую организацию для принятия каких-либо мер.

Второй факт: официальный дилер - это коммерческая организация, главной задачей которой является не обеспечение радостью и счастьем новоиспеченного автовладельца, не подбор нужного клиенту автомобиля, и даже не его продажа. Главная задача автосалона - получение максимально возможной прибыли, то есть, вытягивание из покупателя всех возможных денег всеми возможными способами. Продажа и обслуживание автомобиля является лишь инструментом для достижения этой задачи.

Великолепие стеклянных дворцов, улыбки и забота красавиц-секретарш на входе, вышколенные как солдаты менеджеры по продажам, которые всегда убедительно говорят только то, что хочет услышать клиент. Все это сделано ради одной цели: чтобы покупатель расплылся в эйфории от обслуживания, потерял бдительность и купил совсем не ту машину, за которой пришел, набрал дополнительного оборудования, которое ему не нужно, а также переплатил за всевозможные страховки, "льготные" кредиты и прочие дополнительные услуги, которые можно купить самостоятельно в полтора раза дешевле.

Кстати, некоторые покупатели на подобные вещи "ведутся" осознано, не скрывая, что такая "забота" им нравится и они готовы за нее заплатить. Но не будем отрицать и того факта, что дилеры регулярно предлагают реально интересные и выгодные программы покупки машин, правда в основном за счет компенсаций представительства бренда. То есть, сам дилер ничего не теряет, за клиента просто платит завод-изготовитель, чтобы простимулировать спрос.

В общем, вы должны понимать: официальный дилер, как и любая другая коммерческая организация, никогда и ничего не делает просто так, и уж тем более то, что ей невыгодно.

Формирование комплектаций и продажа ненужных опций

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Это, наверное, единственный фактор, который напрямую от самого дилера никак не зависит. Вытягивание из покупателя как можно большего количества денег заложено даже в сам процесс производства автомобилей, а именно в формирование комплектаций.

Существует два вида комплектаций - европейский и азиатский. Европейский более честный и основан на самостоятельном выборе покупателем нужных ему опций, когда машина собирается как конструктор. Проблема в том, что выбор опций по отдельности будет не дешевле выбора более дорогой комплектации.

Например, к базовой версии авто дополнительно необходим климат-контроль и круиз-контроль, которые вместе стоят, допустим, 50 000 рублей. Так вот чуть более дорогая комплектация с какими-нибудь копеечными дополнениями и с двумя нужными вам опциями обойдется в условные 70 000 рублей. Хороший продавец убедит вас, что это выгодно, потому что более дорогая комплектация, например, красивее смотрится на дороге, хотя на самом деле, из вас просто вытащили лишние 20 000 рублей.

Куда наглее азиатский подход создания комплектаций, особенно японский: там давно поняли, что давать покупателю выбор - невыгодная затея, а потому комплектации сделаны фиксированными. Если к базовой версии вы, например, хотите добавить тот же климат-контроль, то сделать это можно, только выбрав более дорогую версию, где также будут люк, литые диски, кожаный салон и навигационная система. Все это будет дороже тысяч на сто-двести-триста, которые вы и заплатите, что называется, в нагрузку.

Продажа не тех машин

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Самым банальным способом вытащить из покупателя побольше денег - является продажа ему не той машины, которая нужна, а той, которая есть на складе и желательно в более дорогой комплектации, с большей наценкой.

Если вы выбрали для себя понравившуюся модель и ее версию, рассчитали бюджет и способ оплаты, то с большой вероятностью, вы можете обо всем этом забыть, потому что грамотный менеджер продаст вам не ту машину, которую вы хотите, а ту, которую ему надо продать.

В первую очередь, речь конечно идет об автомобилях из наличия. Продажа здесь и сейчас - главный атрибут выполнения автосалоном плана и получение менеджером бонуса. Так что, если вы выбрали механическую коробку, а склад забит версиями машин с автоматами, вас будут убеждать в том, что "механика" - это прошлый век, большая потеря на перепродаже, плохой выбор для жены, и вообще зло. Подобная "пересадка" может касаться всего: цвета, типа кузова, коробки передач, типа двигателя и даже модели. Проблема в том, что вы никогда не узнаете, говорит ли менеджер правду и нужной машины правда нет, или же он действует в своих интересах, предлагая вам то, что нужно продать.

В общем, знайте, если вы приехали купить Hyundai Creta за наличные, а уехали на кредитном Hyundai Tucson - это не ваш выбор, а мастерство менеджера по продажам по "разводу" вас на деньги.

Грамотная лесть, умение слушать и аккуратно лицемерить - такие же атрибуты хорошего продавца, как знание своего продукта и умение все делать быстро и четко. Навыки психологии и даже техники НЛП иногда входят в тренинги сотрудников. Заботливый звонок менеджера через неделю после покупки с вопросом, все ли у вас хорошо - требование должностной инструкции, невыполнение которой грозит штрафом. На самом деле, менеджерам, конечно, наплевать, как там у вас дела. Искренность они будут проявлять, когда подойдет очередной строк прохождения ТО, продления страховки или окончания гарантии и обмена машины на новую.

Продажа ненужных услуг и дополнительного оборудования

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Еще одна очень большая статья доходов автосалона - продажа дополнительного оборудования. Поскольку цены на сами машины формируют не дилеры и наценки на авто небольшие, зарабатывать помогает отдел сервиса и допоборудования, где стоимость формируется на усмотрение дилерского центра. Причем последний, как правило, не стесняется "заряжать в три конца".

Главных уловок две. Первая, на которую давят - лень клиента, который не хочет после покупки никуда ехать и искать, где подешевле можно установить сигнализацию или что-то еще.

Вторая - аккуратное запугивание клиента возможной потерей гарантии, сложной и небезопасной установкой, оригинальными компонентами и прочими "официальными" заверениями. На самом деле, никаких требований к обязательной установке в салоне оборудования нет, а лишить гарантии дилер может только в том случае, если докажет, что виной послужила неправильная установка некорректного оборудования.

То же самое касается продажи в салоне страховок КАСКО и оформления кредитов. Дело в том, что страховщики дилера получают агентские бонусы, а с банками порой и вовсе работа ведется по откатной системе.

Чем больше кредитов проведено через нужный банк и полисов через "дружественную" страховую, тем больше прибыль автосалона в целом и менеджеров в частности. Выгода клиента, само собой, никого не интересует. Покупатель, который пришел с уже одобренным кредитом, своим страховым агентом и ничего не купил из допоборудования - самый плохой и почти бесполезный для автосалона клиент. Таких не любят.

Продажа поврежденных машин

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Для многих автовладельцев это обычно выглядит откровением, но стоит знать, что новые машины в автосалоне регулярно повреждаются. На них падают горшки с цветами, их царапают и даже мнут на складах и сервисах. И даже попадают на них в небольшие ДТП прямо на территории дилерского центра, причем иногда, о ужас, за день до выдачи клиенту.

Думаете такие машины куда-то списываются или выводятся из продажи? Конечно же, нет. Они в срочном порядке отправляются в кузовной участок, где их восстанавливают порой за ночь, иногда снимая запчасти, например, с машин для тест-драйва. После чего они снова поступают в продажу под видом новых или так и выдаются клиенту.

Определить восстановленную машину в подавляющем большинстве случаев клиент не сможет, потому что не сможет поверить, что новая машина из автосалона может быть битая. Всплывает эта информация через несколько лет, когда владелец приезжает поменять машину по системе "трейд-ин".

Менеджеры, конечно, просветят кузов на предмет перекраски и поставят клиента перед фактом о том, что часть элементов на машине крашеные, а значит авто был в ДТП. Шок владельцев, которые ни разу в ДТП не попадали, иногда сложно описать словами.

Продажа машин "мертвым душам"

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Этот вид деятельности дилерских центров к реальным покупателям имеет косвенное отношение, но иногда все-таки доставляет проблемы.

У каждого автосалона есть план по продажам, за которые дилер получает многомиллионные бонусы от представительства бренда. Проблемы начинаются тогда, когда выполнение плана срывается.

В этом случае дилерский центр идет на обман представительства, оформляя непроданные машины по ксерокопиям документов, например, на отказавшихся клиентов - копии их паспортов у дилера-то остались. Составляется фиктивный договор купли-продажи, заполняется копия ПТС, с которой потом также снимают ксерокопию и отправляют все это в представительство, которое с этого момента считает этот автомобиль проданным.

Беда в том, что именно с даты этого фиктивного оформления начинается отсчет заводской гарантии. То есть, если реально этот автомобиль будет продан дилером, например, через три-четыре месяца, то реальный автовладелец не досчитается трех-четырех месяцев гарантии. Если у автовладельца в этот период случится гарантийный случай и он обратится не в тот же автосалон, где он приобретал автомобиль и где помечена продажная история этой машины, у дилерского центра могут возникнуть очень серьезные проблемы в случае отказа в гарантии вплоть до отзыва лицензии и судебных разбирательств.

Вывод

Это только краткий список основных вариантов "развода" клиента на деньги у официального дилера.

К сожалению, у обывателя нет возможности обойти все уловки нашего даже официального автобизнеса - нужно знать, как система работает изнутри. Это, кстати, касается почти любой торговой сферы: и недвижимости, и сервисных услуг, и всего остального, где есть покупатель и продавец.

Кстати, грамотных юристов, людей "в теме" и прочих ушлых покупателей, которые знают, на чем поймать самих дилеров, последние часто называют "потребительскими террористами".