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Рубрика: Легковые авто

Названы самые популярные кроссоверы России в сентябре

Текст: Юрий Зубко

Ассоциация европейского бизнеса опубликовала отчет о продажах автомобилей в России в сентябре этого года.

Прошлый месяц ознаменовался снижением уровня продаж на 0,2 % или на 242 штуки по сравнению с сентябрем 2018 года, и составил 157 129 машин.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС
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На основе данные АЕБ мы составили список самых популярных SUV.

Рейтинг возглавляет Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация "корейца" составила 6408 автомобилей (+9%). "Серебро" у легендарной модели Lada 4x4 - 3218 покупателей (+1%). Призовую тройку замыкает Volkswagen Tiguan с показателем 3192 проданных автомобиля (+8%).

В топ-5 попали Renault Duster, разошедшийся тиражом 3137 экземпляров (-17%) и Nissan Qashqai, результат которого 3111 машин (+31%).

В десятку лучших также вошли Kia Sportage (3063 штуки, +25%), Mitsubishi Outlander (2412 штуки, +13%), Mazda CX-5 (2349 штук, +24%), Skoda Kodiaq (2297 штук, +3%) и Nissan X-Trail (2290 штук, -4%).

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Кроссоверный бум не думает утихать в России

Кстати, в АЕБ дали новый прогноз по продажам новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам 2019 года. Специалисты уверены, что объем рынка составит 1,76 млн машин. Ранее предполагалось, что эта цифра будет на отметке 1,87 млн авто.

В четверг АвтоВАЗ опубликовал собственную статистику по продажам машин в сентябре и по итогам прошедших девяти месяцев: Lada Vesta и Granta, что неудивительно, снова в бестселлерах. И снова в плюсе.

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#Lada #Volkswagen #Hyundai #Renault