В России начали разработку летающего автомобиля

Первый летающий автомобиль в России могут создать в Новосибирске. На базе местного Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина создана проектная лаборатория, где в течение ближайших четырех лет планируется разработать технический облик летающего авто.

"Специалистам предстоит создать демонстратор транспортного беспилотника сверхкороткого взлета и посадки с гибридной силовой установкой", - передает РИА Новости сообщение Фонда перспективных исследований. ФПИ станет партнером СибНИА в этом проекте.

Как пояснил руководитель проекта от ФПИ Григорий Макеич, через четыре года демонстратор уже пройдет все наземные и летные испытания, в том числе в аэродинамических трубах.

По информации Фонда, летающий автомобиль будет способен взлетать и приземляться на площадку длиной 50 метров, вокруг которой могут располагаться предметы высотой до 15 метров - то есть, малоэтажные дома или деревья. Предполагаемая дальность полета составит 1000 километров, максимальная скорость превысит 300 км/ч. Перевозить по воздуху такой автомобиль сможет до 500 кг.

Отметим, что прием заявок на конкурс по созданию первого в России летающего автомобиля ФПИ объявлял еще в начале 2017 года.

"Нам нужен "летающий автомобиль" - по доступности, по возможности управления. Речь идет о полноценном летательном аппарате, но с транспортной и пилотируемой доступностью автомобиля. До сих пор существует большая разница между пилотом и водителем. Эту разницу надо стереть - такая сверхзадача", - заявлял представитель Фонда перспективных исследований Ян Чибисов.