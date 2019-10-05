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05.10.2019 14:46
Рубрика: Легковые авто

В России начали разработку летающего автомобиля

Текст: Андрей Полухин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первый летающий автомобиль в России могут создать в Новосибирске. На базе местного Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина создана проектная лаборатория, где в течение ближайших четырех лет планируется разработать технический облик летающего авто.

"Специалистам предстоит создать демонстратор транспортного беспилотника сверхкороткого взлета и посадки с гибридной силовой установкой", - передает РИА Новости сообщение Фонда перспективных исследований. ФПИ станет партнером СибНИА в этом проекте.

Фото: Пресс-служба Geely.
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Как пояснил руководитель проекта от ФПИ Григорий Макеич, через четыре года демонстратор уже пройдет все наземные и летные испытания, в том числе в аэродинамических трубах.

По информации Фонда, летающий автомобиль будет способен взлетать и приземляться на площадку длиной 50 метров, вокруг которой могут располагаться предметы высотой до 15 метров - то есть, малоэтажные дома или деревья. Предполагаемая дальность полета составит 1000 километров, максимальная скорость превысит 300 км/ч. Перевозить по воздуху такой автомобиль сможет до 500 кг.

Фото: iStock
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Отметим, что прием заявок на конкурс по созданию первого в России летающего автомобиля ФПИ объявлял еще в начале 2017 года.

"Нам нужен "летающий автомобиль" - по доступности, по возможности управления. Речь идет о полноценном летательном аппарате, но с транспортной и пилотируемой доступностью автомобиля. До сих пор существует большая разница между пилотом и водителем. Эту разницу надо стереть - такая сверхзадача", - заявлял представитель Фонда перспективных исследований Ян Чибисов.

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