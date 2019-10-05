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05.10.2019 18:04
Рубрика: Российский автопром

УАЗ "Патриот" получил двигатель с новой технологией

Текст: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов Фото: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов

Недавно в России стартовали продажи внедорожника УАЗ "Патриот" с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Punch 6L50. Вместе с этим модель начали оснащать модернизированной версией бензинового двигателя ЗМЗ-Про. Прежде всего мотор стал отличаться более эффективной системой охлаждения, а также новыми опорами, заметно снижающими уровень шумов и вибраций.

Фото: Пресс-служба УАЗа
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Как сообщает портал Drom.ru, на Заволжском мотором заводе улучшенный ЗМЗ-Про теперь выпускают по полностью серийной технологии - без кустарных деталей. Хотя ранее его производили опытно-промышленным способом. Известно, что в сентябре собрали всего 600 экземпляров двигателей, но до конца текущего года планируется сделать уже около 3000 штук.

На разработку модернизированного силового агрегата заволжцы потратили более 100 млн рублей. В результате чего было внесено 30 оригинальных деталей, в их числе - блок и головка цилиндров, сальникодержатель, усилитель картера, картер опоры АКП, водяной насос, термостат, коленчатый вал, штампованные изделия и детали, поставляемые со стороны, - трубки, клипсы, патрубок, полый болт и т. д. Новый термостат позволяет циркулировать охлаждающей жидкости по малому кругу через отопитель. Новая система охлаждения повышает общую надежность двигателя.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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Наконец, улучшенный ЗМЗ-Про появится и на "механическом" "Патриоте". Такой внедорожник агрегатируется пятиступенчатой механической коробкой передач Dymos.

Напомним, двигатель ЗМЗ-Про дебютировал в 2017 году на коммерческом грузовичке УАЗ "Профи", позже новый мотор начали устанавливать и на УАЗ "Патриот". 2,7-литровый "атмосферник" от прежнего ЗМЗ-409 отличается отдачей на 150 л.с. с крутящим моментом 235 Нм при 2650 об/мин, а также двухрядной цепью газораспределительного механизма, усиленной головкой блока цилиндров, новыми поршнями и жаропрочными клапанами.

Кстати говоря, помимо бензиновой версии, имеется битопливная модификация, которая работает как на бензине, так и на пропан-бутановой смеси.

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