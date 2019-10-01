УАЗ начал продажи "Патриота" с "автоматом"

Напомним, речь идет о шестидиапазонной автоматической коробке Punch Powerglide 6L50 - причем не китайского, производства, как предполагалось, а французского. Как отмечают в пресс-службе УАЗа, АКПП "обладает внушительным запасом прочности" - ее пик по мощности и крутящему моменту составляет 320 л.с. и 500 Нм соответственно.

Что касается двигателя, то это модернизированный 2,7-литровый мотор ZMZ Pro, который выдает мощность 149,6 л.с. и крутящий момент 235 Нм. Ожидается, что версия с "автоматом" будет тратить меньше почти на 2 литра бензина на 100 км, чем с традиционной "механикой".

В базовой версии "Патриота" с "автоматом" доступны две подушки безопасности, система ABS с электронной системой распределения тормозных усилий, кондиционер и охлаждаемый "бардачок", подогрев и привод боковых зеркал, а также дополнительный отопитель салона.

В комплектации "Премиум" за 1 180 000 рублей дополнительно предложены легкосплавные диски, системы стабилизации ESP и помощи на подъеме HHC, климат-контроль, подогрев лобового стекла и всех сидений, круиз-контроль, "мультируль" с подогревом и кожаной оплеткой, мультимедиасистема с 7-дюймовым тачскрином и встроенной навигацией.

Версия "Статус" за 1 268 000 рублей подразумевает кожаную отделку сидений, задний подлокотник с подстаканниками, регулировку поясничного подпора водительского кресла, камеру заднего вида с динамической разметкой, передние и задние парковочные датчики, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски оригинального дизайна и рейлинги на крыше.

Но в линейке комплектаций есть и еще одна, более дорогая. За 1 298 000 рублей можно купить "Патриот" с АКПП в лимитированной версии Edition I. Если, конечно, их хватит на всех желающий. Тираж предложения ограничен 300 единицами. У таких УАЗов будет эксклюзивный цвет кузова "Серый Титан", более дорогие и эргономичные передние кресла, текстильные коврики и хромированная табличка рядом с селектором "автомата" с порядковым номером машины.

Напомним, что корреспондент "РГ" одним из первых опробовал УАЗ "Патриот" с автоматической трансмиссией. Одни из главных выводов, которые он сделал: машина стала тише, меньше вибрирует и, безусловно, удобнее в использовании в городских условиях.