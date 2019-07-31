УАЗ "Патриот" с "автоматом" за 1,3 млн рублей. Кто его будет покупать

УАЗ сделал это - выпустил первую серийную модель с автоматической коробкой передач! И этой моделью стал "Патриот". Своего рода это пионер, который позднее примет в ряды двухпедальной партии другие УАЗы, что в конечном итоге, как надеются на Ульяновском заводе, расширит аудиторию покупателей. В том числе и за счёт женщин.

Внешность и салон

На тест-драйв УАЗ предоставил один экземпляр "Патриота" с АКП, причём в лимитированной версии Edition 1 - таких будет выпущено всего 300 экземпляров. Внешне двухпедальный УАЗ "Патриот" Edition 1 практически ничем не отличается от внедорожника с "механикой", его выдаёт разве что чёрное глянцевое обрамление решётки радиатора, логотип в аналогичном исполнении и комплект колёсных дисков нового дизайна.

Внутри у лимитированного "Патриота" установлены новые кресла с усиленной боковой поддержкой и задний диван - всё затянуто в комбинацию из натуральной и экокожи. Выглядит добротно и создаёт впечатление дорогого автомобиля (пожалуйста, только не нужно говорить, что "Патриот" и так стоит "космических" денег). Пол застлан ворсовыми ковриками с красной прострочкой и вышитым названием спецверсии. Новые кресла и диски будут доступны опционально и на других комплектациях "Патриота".

Приятной неожиданностью стало то, что "Патриот" с "автоматом" (не только Edition 1) примерил модернизированный информационно-развлекательный комплекс, который получил новый процессор, что сказалось на скорости работы в положительную сторону, улучшенную графику и функцию анимации, демонстрирующую работу агрегатов при переключении режимов работы системы полного привода.

На презентации заместитель генерального директора по развитию УАЗа Юрий Алексаков отметил, что один из частых упрёков в сторону автомобилей УАЗ - шумы и вибрации. Их удалось значительно сократить на "Патриоте" с АКП.

Повышения виброакустического комфорта удалось добиться, в частности, за счёт изменений крепления системы выпуска - теперь оно организовано через резинометаллические соединители ("бублики") и за счёт модернизации двигателя ZMZ Pro, который, кроме переработанной системы охлаждения, получил новые опоры. Пару двухпедальному "Патриоту" на тест-драйве составил внедорожник с механической коробкой передач, поэтому заявления представителя УАЗа оказалось возможным проверить на практике.

Что за "автомат"?

Но перед тем, как рассказать, действительно ли "Патриот" с "автоматом" меньше воет и гудит, стоит коротко остановиться на самой трансмиссии. Ни для кого не было секретом, что 150-сильный "атмосферник" сагрегатируют с 6-ступенчатой коробкой Punch Powerglide 6L50, которая способна "переварить" до 500 Нм крутящего момента. Напомним, что этот показатель у двигателя объёмом 2.7 литра, устанавливаемого на ульяновские внедорожники, равен 235 Нм. Запас солидный. Максимальная мощность для автомата 6L50 - 320 л.с., а ZMZ Pro выдаёт 150 "лошадок".

Алексаков особо отметил тот факт, что коробки для двухпедальных "Патриотов" производятся не в Китае, а во французском Страсбурге, и у компании Punch Powerglide, бывшего французского подразделения General Motors, есть обязательства, запрещающие выпускать АКП где-либо ещё. Другими словами, о локализации речи быть не может. Но мы должны понимать, что это, возможно, только пока. В будущем всё может измениться, и сборку трансмиссии из комплектующих из Страсбурга организуют в России, причём в нашей стране могут наладить выпуск некоторых из них, например, джойстика, его привода и управляющей электроники.

Калибровка "автомата" проводилась уазовцами в сотрудничестве со специалистами Punch Powerglide. Также потребовалась перенастройка работы системы стабилизации - этим занималась компания Bosch.

Как едет

Если до "Патриота" вы большую часть времени эксплуатировали легковой автомобиль, то за рулём внедорожника вам может показаться, что вы попали на родео, но под вами не бык или лошадь, как это обычно бывает, а слон. "Патриот" не пытается всеми способами выбить вас из седла - он даёт понять, что такое габариты и масса.

Селектор выбора режима движения достаточно тугой, но нельзя не сказать, что в этом есть своё очарование - в руке не хлипкая пустышка, а орудие, которое повелевает всем потенциалом автомобиля. Переключение между передачами осуществляется ожидаемо в районе двух тысяч оборотов. По крайней мере, с первой по четвёртую. По остальным сказать сложно: тест проходил в городских условиях, где мешал не столько поток машин, сколько знаки ограничения скорости.

Поначалу казалось, что "автомат" немного тупит при переключении, но как это часто бывает, нужно было всего-навсего приноровиться к силе нажатия на педаль газа. По ощущениям чуть не хватает динамики: кажется, что "Патриот" ведёт себя, как ленивый мул, которого ударами хлыста приходиться подгонять. Но это ловушка, в которую попадаешь из-за улучшенной виброакустики, - скорость не ощущается, и хочется ехать быстрее.

У "автомата" Punch Powerglide 6L50 есть ручной режим с функцией честного переключения: следующая передача не включится, как бы вы ни раскручивали двигатель. На таком решении настояли в УАЗе, и это, вероятно, обуславливается задачей сохранения качеств настоящего внедорожника.

К слову, никаких изменений в подвеске "Патриота" с АКП нет. По словам Алексакова, новая коробка весит больше механической на 33 кг, а для автомобиля снаряжённой массой 2.1 тонны такая прибавка не ощутима.

Замерить расход топлива не удалось, поэтому придётся поверить словам представителей УАЗа: "автомат" прожорливее "механики" всего на 0.8-1 литр, и здесь заместитель гендиректора по развитию подчеркнул, что у АКП есть шестая передача, которая делает новинку, по сравнению с автомобилем с МКП, экономичнее на 2 литра при условии движения на скорости 90 км/ч. Важно понимать, что для проведения тест-драйва был предоставлен предсерийный образец "Патриота", поэтому не исключено, что после проведения дилерских мероприятий и получения обратной связи от фанатов модели и потенциальных клиентов в алгоритмы работы "автомата" будут внесены некоторые изменения.

Тест-драйв в силу форс-мажорных обстоятельств получился не таким продолжительным, поэтому впечатления всё-таки нельзя назвать полными. Плюс, как мы уже отметили, это не серийный образец. Но при этом преимущества эксплуатации двухпедального "Патриота" очевидны: кроме того, что он тише собрата с "механикой" и меньше вибрирует, он просто удобен в городе. Это делает его действительно универсальным солдатом, который, даже находясь на "гражданке", способен по первому приказу ринуться в бой.

Кто его будет покупать

Основным пулом клиентов, как рассказали представители маркетингового отдела УАЗ, будут по-прежнему любители активного отдыха, которым свойственен дух авантюризма и приключений.

Но целевая аудитория, точнее когорта тех, кто хотел бы купить "Патриот" на "автомате", уже расширилась, то есть таким внедорожником заинтересовались и другие категории людей, а не только фанаты бездорожья, охоты и рыбалки. Интересно, что к автомобилю проявили интерес и женщины.

Когда можно купить и сколько будет стоить?

Как сообщала "Российская газета" ранее, финальный ресурсный пробег закончится 14 августа. Вскоре после на УАЗе приступят к серийному производству новинки.

Точных сроков начала продажи "Патриота" с АКП пока не раскрывают, видимо, осторожничают - вдруг потребуются доработки, которые повлекут за собой небольшое смещение графика. Оптимистичный прогноз: заказы начнут принимать в сентябре. Однако на УАЗе допускают, что начало оформления заявок может начаться и в октябре.

Что касается цен на версию "Патриота" с "автоматом", то их объявят в начале осени, но "РГ" уже публиковала прайс, который просочился в Сеть благодаря дилерам марки. По предварительной информации, внедорожник с "автоматом" в базовой комплектации будет стоить чуть больше миллиона рублей - 1 035 000 рублей, а в топовой - 1 300 000 рублей.

Когда я смогу протестировать его сам?

Автомобиль, участвующий в тест-драйве, 30 июля будет в Казани, далее он отправится в тур ещё по нескольким городам: Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар, в каждом из которых он будет доступен для пробной поездки.

УАЗ "Патриот" с автоматической коробкой передач, безусловно, вызовет резонанс. И безусловно, снова будет раскопан топор войны теми, кто скажет "дорого", теми, кто бездумно выкрикнет "пора прекратить выпускать этот автомобиль", и теми, кто с доблестью будет защищать честь отечественного внедорожника.

Правда, тут стоит понимать, что к последним подкрепление точно не прибудет, но уже слышно, как начинают развеваться на ветру знамёна батальонов, которые объявят приговор автомобилю, а главным пунктом в нём станет заграничная родословная новой АКП: мол, какой же тогда это "Патриот"?! И при этом никто не назовёт достойной альтернативы. Потому что её, вероятно, и нет. Как бы то ни было, внедрение "автомата" действительно большой шаг для Ульяновского автозавода, который приблизил его к дальнейшему развитию УАЗ-3170.