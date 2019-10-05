Второй сотрудник разведки США намерен подать жалобу против Трампа по Украине, как это сделал разоблачитель, впервые сообщивший детали телефонного разговора главы Белого дома и Владимира Зеленского, сообщает The New York Times.

Второй агент знает больше?

Но есть два "но". Источники отмечают, что этот неназванный сотрудник американской разведки, неясно из какого-именно ведомства, сильно обеспокоен действиями Трампа и якобы знает больше о ситуации, чем первый заявитель, подавший жалобу на президента Дональда Трампа. Во-вторых, второй информатор дал понять, что готов незамедлительно дать свидетельские показания в конгрессе, чтобы более подробно рассказать о том, как Трамп пытался заставить президента Украины расследовать действия своего политического соперника от демократов, вице-президента США Джозефа Байдена.

Газета, которая ссылается на двух человек, проинформированных по этому вопросу, сообщила, что этот второй осведомитель "имеет более прямую информацию о событиях" и уже беседовал с генеральным инспектором разведывательного сообщества Майклом Аткинсоном. Стало известно, что Аткинсон проинформировал законодателей за закрытыми дверями в пятницу о жалобе, однако пока неясно, рассказал ли он им о личности второго разоблачителя. В первой жалобе информатора, напомним, говорится о том, что Трамп стремился использовать военную помощь для Украины в качестве рычага воздействия давления на президента Владимира Зеленского, чтобы подтолкнуть его к проведению расследования в отношении Байдена и его сына.

Трамп рвал и метал

Президент США в субботу утром активно отправлял твиты прямо с гольф-кара, направляясь на поле для игры в него в своей резиденции в Вирджинии. Трамп, как отмечает АР, был разгневан и яростно защищал свои предыдущие комментарии. Он обрушился на своих критиков, в том числе на разоблачителя, а также на сенатора Митта Ромни из Юты, который, по словам главы Белого дома, умолял Трампа сделать его госсекретарем.

"Это обман американского народа!" - написал президент США в Twitter. Президент ранее неоднократно критиковал разоблачителя как идейно ангажированного офицера. Но новая жалоба, сделанная кем-то, обладающим более непосредственным знанием событий, может затруднить защиту в деле об импичменте для Трампа и его союзников. Она может реально навредить Трампу, если учесть: один из главных аргументов президента против первого разоблачителя состоит в том, что тот сообщил информацию из вторых рук.

Трамп, который охарактеризовал свое поведение как "идеальное", ранее заявил о том, что он формально возражает против запроса конгресса на импичмент, даже при том, что, по его мнению, демократы "имеют голоса", чтобы продвинуть далее в сенат это громкое дело. Тем не менее, он предсказал, что такой шаг нанесет им политический вред. "Я действительно верю, что они заплатят огромную цену на выборах (президента в 2020 году)", - сказал Трамп.

В пятницу палата представителей конгресса направила письмо в Белый дом с просьбой предоставить более подробные документальные материалы о разговоре Трампа с Зеленским. Демократы предупредили, что игнорирование чиновниками повестки в палату представителей само по себе будет считаться "доказательством обструкции" и потенциально "непоправимым преступлением". В американской администрации ранее дали понять, что больше не будут предлагать огласке без специального решения Трампа или высшей судебной инстанции какие-либо сведения помимо уже рассекреченной стенограммы. Белый дом планировал направить письмо председателю палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором утверждается, что конгресс не может провести расследование по делу об импичменте без предварительного голосования законодателей для его утверждения. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам откровенно высмеяла повестку на брифинге для журналистов, не придав ей значения.

Когда Пелоси объявила, что инициирует расследование, она, отмечают ее оппоненты, не запросила согласия у полного состава палаты представителей, как это было сделано в свое время для расследования дела об импичменте президентов Ричарда Никсона и Билла Клинтона. Пелоси настаивала на том, что палата в рамках установленных законом полномочий осуществляет надзор за исполнительной властью в соответствии с конституцией, и она "будет продвигаться быстрыми темпами". Впрочем, отмечают эксперты, республиканцы будут строить свою защиту от импичмента на том, что демократическая нижняя палата не исполнила самую главную юридическую процедуру, позволяющую законно дать ход этому громкому делу.

Помпео защищал президента

Демократы также направили отдельную просьбу о предоставлении документов с его стороны вице-президенту Майку Пенсу, где идет речь о его контактах с Украиной. Пресс-секретарь Пенса Кэти Уолдман отклонила это требование, заявив, что "оно не является серьезной просьбой".

Трамп в это время получил поддержку от госсекретаря Майка Помпео, который проигнорировал вопросы журналистов о попытках Трампа подтолкнуть Украину и Китай к расследованию дела противника-демократа Джо Байдена. Он назвал усилия противников Трампа как "глупую игру с подвохом".

"Президент имеет полное право вести такие беседы", - сказал Помпео журналистам во время поездки в Грецию. Он настаивал на том, что усилия администрации за рубежом были разумными, ответственными и необходимыми для борьбы с коррупцией, обеспечения надлежащего расходования американской помощи и защиты американской демократии.