Демократы запросили у Белого дома документы по Украине

Демократы в палате представителей конгресса США запросили у Белого дома документы по Украине. В заявлении подчеркивается, что запрос направлен в рамках расследования импичмента американского президента Дональда Трампа.

Письмо от конгрессменов комитетов по разведке, иностранным делам, реформам и надзору направлено на имя и.о. главы аппарата Белого дома Майка Малвени. Отмечается, что все необходимые документы должны быть предоставлены до 18 октября. Отказ будет расцениваться как свидетельство препятствованию расследованию.

Председатели трех комитетов снова отвергли претензии республиканцев по поводу необходимости проведения общего голосования палатой представителей и принятия резолюции для официального начала расследования в рамках импичмента, пишет РИА Новости.

Между тем, Белый дом намерен потребовать от спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси провести голосование по вопросу о процедуре импичмента. "Мы направим письмо - как всем известно, к нам относятся очень несправедливо, совсем не так, как к кому-либо еще", - заявил Трамп.

Напомним, на прошлой неделе спикер нижней палаты Нэнси Пелоси заявила, что палата представителей начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Шести комитетам было дано указание приступить к проведению собственных расследований. Это произошло после того, как была опубликована стенограмма телефонного разговора Трампа и украинского президента Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля. Политические противники Трампа сочли этот разговор подтверждением своей теории о том, что глава Белого дома с помощью Киева пытается дискредитировать потенциального конкурента на будущих президентских выборах Джо Байдена.