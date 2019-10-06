Байден обвинил Трампа в злоупотреблении властью

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который намерен участвовать в президентских выборах 2020 года в качестве кандидата от демократов считает, что его соперник действующий глава государства Дональд Трамп занимается злоупотреблением властью. По его словам, он не способен руководить страной.

Байден отметил, что доказательства этому появляются ежедневно, передает The Washington Post. "Всему есть предел", - возмутился демократ.

Между тем рейтинг Байдена снизился на фоне скандала почти до минимальной отметки с начала его вступления в предвыборную гонку. При этом резко пошла вверх популярность второго номера в списке демократов - сенатора Элизабет Уоррен.

Напомним, Трампа обвиняют в попытке с помощью Киева дискредитировать потенциального конкурента на будущих президентских выборах.