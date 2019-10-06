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06.10.2019 16:40
Рубрика: Спорт

"Локомотив" обыграл "Арсенал" в РПЛ и потерял Смолова

Текст: Максим Домчев
Футболисты московского "Локомотива" победили тульский "Арсенал" в домашнем матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. Вызванный в сборную России нападающий Федор Смолов из-за повреждения покинул поле в первом тайме.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

"Локомотив" принимал "Арсенал" после неудачи в матче Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" дома принимал "Арсенал". Главный тренер железнодорожников Юрий Семин в этой встрече не мог рассчитывать на двух игроков: из-за перебора карточек отсутствовал лучший игрок РПЛ по итогам сентября Гжегож Крыховяк, а из-за травмы - Рифат Жемалетдинов.
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Встреча для "Локомотива" началась очень удачно. После навеса Смолова с фланга Эдер головой расстрелял ворота гостей. Однако радость долго не продлилась. Тут же "Арсенал" запустил мяч вперед, оборона "Локомотива" почему-то решила, что Эванс Кангва был в офсайде, и легионер туляков головой перекинул мяч через активно жестикулирующего судьям голкипера Маринато Гилерме. Повтор показал, что положения "вне игры" не было.

Затем Смолов получил травму. Нападающий, ранее получивший вызов в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, схватился за заднюю поверхность бедра и был заменен на только выздоровевшего Алексея Миранчука. Смолов же, по всей видимости, не поможет национальной команде в матчах против сборных Шотландии и Кипра.

Именно Миранчук решил судьбу матча. В компенсированное время первого тайма он заработал пенальти, который сам же и реализовал. После перерыва счет встречи не изменился.

"Локомотив" набрал 26 очков и поднялся на первое место в РПЛ, опередив за счет победы в личной встрече санкт-петербургский "Зенит". "Арсенал" с 14 баллами разместился на седьмой строчке.

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