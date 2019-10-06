Нидерланды больше не будут называть себя Голландией

Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия. Это делается для обновления глобального имиджа государства.

Правительство страны считает, что название "Голландия" вызывает у иностранцев ассоциации с торговлей наркотиков и секс-услугами квартала Красных фонарей в Амстердаме. Нидерланды же хотят представлять себя как "разработчиков передовых технологий для решения глобальных проблем", пишет The Guardian. Власти страны также намерены развивать экспорт, туризм, спорт.

Кстати

Южная и Северная Голландия - это только две из двенадцати провинций современных Нидерландов.

Между тем

Ранее сообщалось, что злачный квартал Красных фонарей переедет на окраину Амстердама. Цель подобных нововведений - защитить самих работниц публичных домов от "преследования и травли со стороны тысяч туристов". В создаваемую таким образом городскую эротическую зону можно будет попасть лишь через специальные пропускные пункты. Мэр города Фемке Халсема неоднократно заявляла, что откровенная проституция в Красных фонарях, которая стала чуть ли не визитной карточкой Амстердама, не только унизительна для жриц любви, но и неблагоприятно сказывается на репутации города.