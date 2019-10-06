Решать детские конфликты - задача взрослых: психологи об инцидентах в московских школах

Классный руководитель и директор московской школы №1536, в которой подростки издевались над участником детского ансамбля, уволены. Однако точка в нашумевшей истории не поставлена: в причинах инцидента разбираются следователи, представители комиссии по делам несовершеннолетних и сотрудники департамента труда и социальной защиты населения.

На минувшей неделе столичные школы стали участниками сразу двух громких скандалов. Сначала выяснилось, что старшеклассники устраивали драки между учениками помладше и делали на этом ставки. Видеозапись боя случайно увидели родители. Позже, уже в другой школе, вскрылся еще один вопиющий случай - восьмиклассники побили семиклассника и окунули головой в унитаз, сняв свои "подвиги" на смартфон. Пострадавшим оказался участник детского ансамбля Ильи Резника. Видео, естественно, появилось в соцсетях. В столичном департаменте образования и науки подобное в школе назвали "недопустимым". Трудовой договор с классной руководительницей драчунов Галиной Лошкаревой расторгнут. Директор же Марина Акатова написала заявление по собственному желанию. Исполняющим обязанности, судя по сайту 1536-й школы, временно назначена Елена Кузьмина. Проверка продолжается, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Побои". Разобраться в ситуации пообещала и столичный омбудсмен Татьяна Потяева.

Случаи детской агрессии в школах, говорят эксперты, были всегда. Просто сейчас инциденты часто не задерживаются в стенах школы - этому способствуют СМИ, гаджеты, на которые дети снимают свои "приколы", и интернет, где все это в погоне за "лайками" и просмотрами публикуется. По мнению зампредседателя Городского экспертно-консультативного совета родительской общественности Ольги Галузиной, дети все разные, а потому конфликты все равно будут. Грамотно их разрешить - задача взрослых, считает она. "Все эти драки, "купания" в унитазе дети придумали не сами, а увидели в фильмах или подхватили от сверстников, которые тоже почерпнули что-то из интернета или телевизора, - подчеркивает Галузина. - Родителям нужно разговаривать со своим ребенком и разъяснять, как без криков и скандалов выходить из конфликтных ситуаций". Если этого не получается, на помощь готовы прийти профессионалы. По словам Галузиной, родители могут обратиться к психологам центров социальной защиты населения, а дети - в Городской психолого-педагогический центр и к школьным психологам.

С тем, что многое в этом вопросе зависит пап и мам, согласна и председатель Московского городского профсоюза работников образования Марина Иванова. "Козлами отпущения" часто становятся обычные учителя, а скидывать всю вину на школу - неразумно, уверена она. По ее мнению, найти выход из конфликта можно только через общение. "Вместо прогулок во дворах наши дети все чаще общаются в виртуальном мире, а не живьем" - отмечает Иванова.

прямая речь

Наталья Никулина, психолог:

- Подростковый период очень важен и при этом опасен. Лишь немногие из родителей оказываются готовы к выходкам подростков. Направить его в нужное русло может человек, который знает, что делать в таких ситуациях. Для этого родителям нужно почитать книги и статьи, пообщаться с психологами. Если ребенок связался с плохой компанией, запрещать общение нельзя. Нужно просто придумать способ его оттуда вытащить. Например, можно перевести ребенка в другую школу, где более строгие правила. Или наказать за проступок, лишив карманных денег и запретив на время играть в компьютер.