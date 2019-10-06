В Приморье прибыла горевшая в море плавбаза "Петр Житников"

Горевшая в море у берегов Сахалинской области плавбаза "Петр Житников" прибыла в Приморье и встала на рейд в порту Славянка, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя владивостокского Морского спасательно-координационного центра.

По его словам, в настоящее время решается вопрос о постановке судна на ремонт. Ранее Росморречфлот также сообщал, что плавбаза будет ремонтироваться на судоремонтном заводе "Славянка".

Напомним, 23 сентября в консервном цехе судна, принадлежащего приморской компании "Дальморепродукт", загорелась гофротара. Никто не пострадал, но с плавбазы пришлось эвакуировать большую часть экипажа - 361 человека морем отправили на курильский остров Шикотан, затем - на Кунашир, а оттуда самолетами - во Владивосток.

Ликвидацией пожара занималась оставшаяся на борту плавбазы аварийная бригада из 59 человек. Помощь терпящим бедствие оказали экипажи спасательных судов "Преданный", "Атлас", "Сибирский" и рыболовецкого судна "Чемпион". Пожар потушили 1 октября.