Прокуратура проверит владельца перевернувшегося в Приволжье автобуса

Перевозчика, которому принадлежит перевернувшийся в Нижегородской области автобус, перевозивший туристов, проверит прокуратура.

Как уже сообщал сайт "РГ", в воскресенье в ДТП на территории Нижегородской области попал автобус, перевозивший туристов из Саратова в пушкинский музей-заповедник в Болдино. В результате в ДТП, которое по предварительным данным, произошло из-за невнимательности водителя, пострадали 19 человек. Пассажиры получили травмы средней и легкой степени тяжести.

Как информирует прокуратура Саратовской области, это ведомство вместе с территориальным управлением Государственного автодорожного надзора проверит соблюдение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения. В частности, как пояснили в пресс-службе прокуратуры, в ходе проверки будет выяснено, соответствует ли техническое состояние автобусного парка предприятия нормативам.