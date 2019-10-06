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06.10.2019 06:02
Рубрика: В мире

Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому

Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP
Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. По словам главы государства, пойти на это его уговорил глава американского минэнерго Рик Перри.

Фото: Evan Vucci/ AP
The Washington Post назвал заискивающим разговор Трампа с Путиным

Американский лидер отметил, что просьба министра касалась завода по сжижению природного газа. Данное заявление Трамп сделал перед республиканцам в Палате представителей Конгресса США, информирует Axios.

Перри якобы призывал Трампа поговорить с новым президентом Украины, чтобы обсудить вопросы, связанные с энергетической безопасностью и экономическим развитием Украины.

Хозяин Белого дома также называл звонок безупречным и подчеркивал, что не сделал ничего плохого во время беседы.

Напомним, Трампа обвиняют в оказании давления на Зеленского, чтобы тот посодействовал в проведении на Украине разбирательства в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в состав совета директоров Burisma Group - одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине.

В мире США В мире экс-СССР Украина Начало процедуры импичмента Дональда Трампа Дональд Трамп
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