Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. По словам главы государства, пойти на это его уговорил глава американского минэнерго Рик Перри.

Американский лидер отметил, что просьба министра касалась завода по сжижению природного газа. Данное заявление Трамп сделал перед республиканцам в Палате представителей Конгресса США, информирует Axios.

Перри якобы призывал Трампа поговорить с новым президентом Украины, чтобы обсудить вопросы, связанные с энергетической безопасностью и экономическим развитием Украины.

Хозяин Белого дома также называл звонок безупречным и подчеркивал, что не сделал ничего плохого во время беседы.

Напомним, Трампа обвиняют в оказании давления на Зеленского, чтобы тот посодействовал в проведении на Украине разбирательства в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в состав совета директоров Burisma Group - одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине.