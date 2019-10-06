В сентябре россияне скупали Lada 4x4 и Toyota LC Prado

Ассоциация европейского бизнеса опубликовала отчёт о продажах новых автомобилей в сентябре 2019 года. И в списке самых популярных SUV произошли изменения, которые нельзя не заметить.

Например, Lada 4x4 вошла в первую десятку списка АЕБ, заняв восьмое место, потеснив Renault Duster, Volkswagen Polo и Tiguan. В сентябре россияне купили 3 218 экземпляров модели, что на 30 штук больше, чем в сентябре 2018-го. По итогам девяти месяцев вазовская легенда удерживает 14-ое место, ухудшив свои показатели только на 385 автомобилей.

Цена на трёхдверную модификацию Lada 4x4 начинается от 523 900 рублей, "пятидверку" можно купить от 562 900 рублей. Все внедорожники полноприводные и оснащаются 83-сильным бензиновым двигателем объёмом 1.7 литра и 5-ступенчатой МКП.

В списке самых продаваемых моделей в сентябре появился Toyota Land Cruiser Prado (25 место), который в прошлом месяце купили на 200 экземпляров больше, чем в сентябре 2018 года, - 1 851 внедорожник. Пока "японцу" похвастать больше нечем - в рейтинге продаж за период с января по сентябрь его нет.

Цена на LC Prado начинается от 2 499 000 рублей. Автомобиль предложен с бензиновыми двигателями мощностью 163 и 249 л.с. и 177-сильным дизелем. Во всех комплектациях внедорожник оснащён системой постоянного полного привода.

Нельзя не заметить отсутствие в отчёте по сентябрю отсутствия Toyota RAV4, который в августе занимал 11-ю строчку. Вероятно, сокращение объёмов продаж связано с выходом на рынок нового поколения модели 1 октября 2019 года. Поэтому в ближайшие месяцы стоит ожидать, что "Рафик, вернёт свои позиции.

Напомним, Toyota RAV4 можно купить от 1 756 000 рублей. Для модели доступны два бензиновых двигателя мощностью 149 и 199 л.с. В стандартной комплектации кроссовер имеет привод на передние колёса и двигатель работает в паре с 6-ступенчатой МКП, для топовых комплектаций предусмотрены вариатор и "автомат" и полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса.