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06.10.2019 04:46
Рубрика: Власть

Вице-премьер России Борисов провел встречу с главой Венесуэлы Мадуро

Вице-премьер РФ Юрий Борисов. Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Вице-премьер РФ Юрий Борисов. Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Вице-премьер РФ Юрий Борисов. Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

Вице-премьер РФ Юрий Борисов совершил официальный визит в Каракас, где встретился с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Он заявил о намерении стран разработать план сотрудничества как минимум до 2030 года.

Фото: AP Photo/Ariana Cubillos
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Борисов признался, что его поездка в Каракас носила "чисто технический характер", передает ТАСС. "Мы обсуждали конкретные вопросы по увеличению товарооборота, по восстановлению венесуэльской экономики", - сказал вице-премьер.

Глава Боливарианской Республики подчеркнул, что визит российского вице-премьера в Венесуэлу очень важен после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

Напомним, лидер южноамериканской страны побывал в Москве на прошлой неделе. На переговорах в Кремле речь шла в том числе о военно-техническом сотрудничестве, а вот о кредитах лидеры не говорили. Глава РФ отметил, что Россия поддерживает венесуэльские власти и их диалог с оппозицией.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Южная Америка Венесуэла
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