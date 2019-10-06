Вице-премьер России Борисов провел встречу с главой Венесуэлы Мадуро

Вице-премьер РФ Юрий Борисов совершил официальный визит в Каракас, где встретился с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Он заявил о намерении стран разработать план сотрудничества как минимум до 2030 года.

Борисов признался, что его поездка в Каракас носила "чисто технический характер", передает ТАСС. "Мы обсуждали конкретные вопросы по увеличению товарооборота, по восстановлению венесуэльской экономики", - сказал вице-премьер.

Глава Боливарианской Республики подчеркнул, что визит российского вице-премьера в Венесуэлу очень важен после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

Напомним, лидер южноамериканской страны побывал в Москве на прошлой неделе. На переговорах в Кремле речь шла в том числе о военно-техническом сотрудничестве, а вот о кредитах лидеры не говорили. Глава РФ отметил, что Россия поддерживает венесуэльские власти и их диалог с оппозицией.