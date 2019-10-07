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07.10.2019 13:00
Рубрика: Легковые авто

АвтоВАЗ прекратит выпуск Lada Vesta с коробкой АМТ

Текст: Андрей Полухин
Автомобили Lada Vesta с автоматизированной трансмиссией AMT скоро исчезнут из модельной линейки АвтоВАЗа. Это связано с низким спросом на эти версии.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Производство Vesta с AMT уже существенно сокращено, сообщили порталу "Лада.Онлайн" в пресс-службе автокомпании. Вскоре такие машины производить прекратят, но совсем от "робота" АвтоВАЗ отказываться не намерен. Такой трансмиссией оснащаются Lada Granta, а также соплатформенные Datsun. Что касается Vesta, то у этой модели останутся механические коробки передач, к которым вскоре добавятся бесступенчатые вариаторы.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
На АвтоВАЗе рассказали, почему гордятся Lada 4x4

Напомним, ранее "РГ" публиковала подробную статистику продаж Lada Vesta за 8 месяцев 2019 года. И оказалось, что машины с АМТ потребители выбирали всего в 9% случаев. При этом основную долю составили универсалы, особенно в Cross-версии. Седанов с "роботом" оказалось только треть.

Сейчас самая доступная двухпедальная версия седана Vesta стоит 676 900 рублей, универсала - 741 900. Что касается вариатора, то бывший вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Ян Птачек сообщал "РГ" о том, что Lada Vesta с этой коробкой появится "в ближайшие месяцы".

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