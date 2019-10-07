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07.10.2019 12:58
Рубрика: Финансы

Больше 50% решений финомбудсмена впервые вынесено в пользу граждан

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Число решений, принятых финансовым омбудсменом в пользу потребителей, впервые превысило отметку в 50%. Об этом говорится в официальном сообщении службы уполномоченного по итогам рассмотрения споров на рынке моторного страхования в сентябре. Раньше решения в пользу страховщиков и в пользу автовладельцев распределялись примерно поровну или в пользу страховщиков.

Фото: iStock
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В сентябре в службу обеспечения деятельности финансового уполномоченного поступило 15294 обращения, что в 1,2 раза больше, чем в августе (13290), сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

Тематика обращений в сентябре осталась без изменений. По-прежнему подавляющее количество обращений (14649 или 95,8%) касается споров по договорам ОСАГО, из которых наибольшее число обращений (5488 или 35,9%) связано с несогласием заявителей с размером страхового возмещения. Меньше всего обращений (119 или 0,8%) по ОСАГО касается несогласия потребителей с качеством выполненного ремонта. По каско лидирующую позицию по количеству обращений продолжает занимать отказ страховых компаний в выплате возмещения (132 или 0,9%).

"Средний размер требований в сентябре возрос на 1% и составил 215093 рубля", - уточнил Воронин.

Лидерами по количеству обращений стали жители Южного, Приволжского и Центрального федеральных округов. При этом наибольшее число обращений поступило от заявителей, проживающих в Краснодарском крае (2051), Республике Башкортостан (924) и Ростовской области (665), которая еще в августе занимала девятое место по этому показателю.