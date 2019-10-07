Может ли ребенок в три года запрограммировать "умную" машину? Нужны ли в пятом классе нейротехнологии и основы инжиниринга? Как российские школьники выступают на международных соревнованиях по робототехнике? О том, как меняется игра, а вместе с ней и дети, корреспондент "РГ" беседует с директором LEGO Education в России и странах СНГ Ольгой Ломбас.

Как меняется детская игра? В ходу уже не кубики, а роботы. Фото: Пресс-служба LEGO Education

Ольга Владимировна, когда-то первой игрушкой LEGO был простой деревянный кубик, а сегодня малыши вовсю расправляются с роботами. Технологии меняют развитие ребенка?

Ольга Ломбас: Именно через игру дети начинают учиться. А сама игра действительно меняется. Становится более технологичной, позволяет развивать основы системного мышления, навыки логики, креативности. Запрограммировать робота малыш может уже в три года. Но это вовсе не значит, что он сядет за компьютер и начнет писать код. Все гораздо интереснее.

Например, есть "умная" железная дорога для детских садов. Трехлетка устанавливает на рельсы "активные" кубики разного цвета, а поезд со встроенным датчиком считывает их сигналы. Красный - "остановись", желтый - "гудок", зеленый - "поверни", белый - "включи фары" и так далее. Этими кубиками ребенок сам закладывает алгоритм движения автоматического поезда. В игровой форме маленькие программисты мгновенно усваивают, что такое последовательность, цикл, построение логических условий.

А если ребенок ярко выраженный гуманитарий?

Ольга Ломбас: Программирование - это универсальный язык, который нужно будет изучить абсолютно всем наравне с английским. Аналитика данных, построение алгоритмов - с этим связаны профессии будущего. И это не говоря о том, что наши дети будут прямо из офиса настраивать свой "умный дом" - отдавать команды холодильнику, стиральной машине.

Запрос на научно-техническое творчество сейчас колоссальный. Мы проводили глобальные исследования. Они показывают: детям нравится учиться, но при этом им хочется иметь больше свободы, хочется видеть в обучении больше развлекательных элементов. Об этом говорят ребята по всему миру: в России, США, Германии, Китае.

Всегда ли удается подать "скучную" школьную физику или математику как игру?

Ольга Ломбас: Все дело в интересном сюжете. Его можно придумать практически под любую задачу. Скажем, вместе с "Роскосмосом" мы разработали проект по изучению космоса. Это робототехническая платформа для 5-9 классов, которая позволяет изучать математику, физику, информатику, основы инжиниринга. И при этом она знакомит ребят с российской лунной программой: здесь и ракета "Ангара", и посадочный модуль нового пилотируемого корабля, и элементы для строительства лунной базы... Перед детьми ставятся конкретные цели. Например, установить связь на поверхности Луны. Для этого автоматическая лунная станция должна развернуть целую сеть передатчиков. Ее нужно правильно рассчитать, запрограммировать луноход. Получается целый исследовательский проект.

Аналитика данных, построение алгоритмов - с этим связаны профессии будущего

В Москве школы очень продвинутые. А в регионах?

Ольга Ломбас: По нашим оценкам, примерно половина российских школ - это около 20 тысяч образовательных организаций - работает с различными образовательными решениями LEGO Education. Детские сады тоже "включаются". Особенно важно это для небольших городов и сел, где далеко не у каждой семьи есть возможность купить набор для программирования.

Мы видим, что школьные робототехнические лаборатории работают буквально в три смены и без выходных: сначала идут уроки технологии, затем кружки для малышей. Потом здесь же ребята постарше тренируют своих механических бойцов для "робо-сумо", создают новые проекты, готовятся к соревнованиям, национальным и международным олимпиадам.

Как наши ребята выступают на международной арене?

Ольга Ломбас: В августе российская сборная завоевала все три золотые медали в регулярной категории на Международных робототехнических соревнованиях WROFIT в Дании. Школьники из Тюмени, Обнинска, Москвы, Московской и Челябинской областей, Республики Татарстан соревновались более чем с сотней команд из 20 стран. Во многом это заслуга российских педагогов. Они, как показывают международные исследования, гораздо менее консервативны даже по сравнению с Европой. Российские учителя открыты к инновациям, экспериментам. И речь не только о робототехнике, но и о нейротехнологиях, инжиниринге.

Все это изучается в школе?

Ольга Ломбас: На уроках физики, технологии, факультативах. Есть специальные наборы, которые позволяют детям в начальной школе изучать машинные механизмы. Есть наборы с солнечными батареями и светодиодами, которые позволяют ребенку собрать свою мини-электростанцию. А не так давно мы стали сотрудничать с российским стартапом - резидентом "Сколково", который специализируется на образовательных нейротехнологиях. Датчики позволяют считывать биосигналы мышц и мозга и с их помощью управлять роботами. Еще один маленький российский стартап помогает нам с наборами по физике - выпускает датчики. Это "уловители" магнитного поля, касания, звука, освещения. Представляете, какими "умными" с ними становятся роботы?