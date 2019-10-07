Грета Тунберг переписала измененный после слов Путина Twitter-статус

16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter.

Ранее в нем говорилось, что Тунберг "добрая, но плохо информированная девочка". Соответствующую подпись школьница сделала после того, как президент РФ Владимир Путин сказал, что не разделяет восторгов по поводу ее выступления в ООН. При этом российский лидер выразил уверенность, что Грета является "доброй девочкой".

Теперь запись в статусе Тунберг гласит: "16-летняя экоактивистка с синдромом Аспергера".

Тем временем в социальных сетях развернулась бурная дискуссия вокруг шведской школьницы. Некоторые блогеры считают, что родителей Греты Тунберг необходимо привлечь к ответственности за жестокое обращение с ребенком. Они позволяют глобалистам наподобие Джорджа Сороса манипулировать ребенком, продвигая идеи экологической катастрофы.

Другие пользователи уверены, что Тунберг стала символом активного молодого поколения.