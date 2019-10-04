Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после выступления Путина

Она признала, что является "доброй, но плохо информированной девочкой", оставив эту запись главной в своем описании в соцсети. Как отмечают пользователи в сообщениях, юная шведка фактически признала тот факт, что действовала под нажимом и давлением "добрых дядей" из лоббистских организаций, которые навязывали ей свои установки. "Актриса и активистка", - написал Йан Маккелен.

Владимир Путин ранее отметил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской школьницы в ООН. Российский президент выразил уверенность, что Грета - является "доброй девочкой". Однако, по словам российского лидера, ей никто не объяснил то, что "современный мир сложен и многообразен".

В свою очередь президент США Дональд Трамп поиронизировал над Тунберг в своем Twitter, написав о том, что ему "так приятно видеть ту счастливую девушку, которая верит в светлое будущее". Напомним, что глава Белого дома крайне скептически относится к влиянию человеческого фактора на изменение климата, не придает этому вопросу большого значения и высказал свое отношение к нему, отозвав подпись Соединенных Штатов из Парижского климатического соглашения.

В Twitter у Тунберг после ее крайне эмоционального выступления с трибуны ООН в сентябре на климатическом саммите резко возросло число подписчиков, оно достигло 2,7 миллиона человек. Раньше на ее странице был профиль, поясняющий, что она является "очень счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее". В ООН она заявила мировым лидерам, что они якобы "отняли у нее детство".

После изменения профиля, Тунберг с завидной частотой продолжила критику тех, кто нарушает экобаланс на планете, в частности, раскритиковав мировых лидеров за небрежное отношение к лесам на планете. Эти "взрослые" по форме и содержанию "твиты" с цифрами и фактами, как раз свидетельствуют о том, что их вряд ли может написать "плохо информированная девочка".