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07.10.2019 20:42
Рубрика: Власть

Путин поддержал предложение Госдумы о деньгах для регионов

Текст: Татьяна Замахина
Регионы должны получать бюджетные средства в январе, а не в середине года, чтобы деньги могли начать "работать" вовремя. Предложения Госдумы на тему эффективного расходования средств поддержали президент и премьер-министр. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Получили поддержку президента, председателя правительства и сейчас к этой работе готовимся, потому что многое будет зависеть от отраслевых министерств, - заявил спикер в интервью телеканалу "Россия-24". - Именно отраслевые министерства должны формировать свою нормативную базу.

Фото: EPA/ETIENNE LAURENT
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В нынешней ситуации, по его словам, процесс перечисления средств затягивается до второго полугодия. И, как следствие, снижается эффективность решения тех задач, которые поставлены главой государства, пояснил Володин.

Депутаты до конца года совместно с Минфином подготовят поправки в законодательство на эту тему. В соответствии с ними, деньги в регионы должны будут отправляться сразу после того, как закон о бюджете вступит в силу. А после этого - дело за отраслевыми министерствами.

Ранее все фракции Госдумы сошлись во мнении, что необходимо решить вопрос "эффективности расходования бюджетного рубля". Госдума заручилась поддержкой председателя правительства Дмитрия Медведева, о чем Володин сообщил по итогам встречи с премьер-министром 3 октября. Медведев по итогам дискуссии с депутатами, кроме того, поручил Минфину удвоить расходы на госпрограмму по комплексному развитию села.

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