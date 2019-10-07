Видео: в Москве мотоциклист спас юркнувшего под колеса машины котенка

Вытаскивание из-под колес котов, кошек и котят всех размеров и окрасов становится замечательным общемировым челленжем, в который включились отечественные и зарубежные автомобилисты и байкеры, и к которому, кажется, не грех присоединиться пешеходам и даже инспекторам ДПС. Каждый спасенный на дороге усатый-полосатый - жирный плюс в карму и тысячи лайков, если успеешь это снять и выложить в YouTube.

Этого замечательного рыжего котика байкер, автор видео, заметил на какой-то из московских дорог. Краем глаза увидел, как зверь метнулся под черный внедорожник в ряду справа и успел показать знаками водителю, чтобы тот не вздумал давить на газ.

Полминуты, длившиеся в условиях столичных пробок дольше вечности, байкер и автомобилистка бегали кругами вокруг внедорожника и заглядывали под дно, прежде, чем смогли извлечь перепуганного котейку на свет божий. Судя по счастливому выражению лица владелицы внедорожника, эти двое (она и котик) нашли друг друга.