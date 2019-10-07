Названа причина трагедии в детском лагере под Хабаровском

Причиной пожара в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, унесшего жизни четырех детей, стала некачественная проверка лагеря перед его открытием, считают в Генпрокуратуре России.

- Нам всем известен трагический случай в Хабаровском крае. Прокурорская проверка выявила нарушения, связанные с некачественной проверкой лагеря перед его открытием, - рассказала на всероссийском селекторном совещании по итогам летнего отдыха детей прокурор управления по надзору за соблюдением прав и свобод несовершеннолетних ГП Екатерина Кривонис. Ее слова приводит ТАСС.

Та же небрежность при подготовке детских лагерей к летнему сезону стала причиной досрочного возврата иркутских детей из рязанского лагеря "Лесная сказка". Приехавшие из затопленных районов школьники попали в антисанитарные условия и были вынуждены покинуть лагерь.

- Не все условия были проконтролированы и отдых детей досрочно прекратили. В срочном порядке им нашли место в других организациях, - рассказала Кривонис. По итогам летнего сезона-2019 зарегистрировано более десятка случаев массового отравления детей. Каждый стал поводом для прокурорской проверки, возбуждены шесть уголовных дел, отметили в надзорном ведомстве.

В общей сложности прокуратура выявила более 12 тысяч нарушений в детских лагерях. Среди них отсутствие в штате медработников, нехватка лекарств и оказание медицинской помощи ненадлежащего качества. Более 2,5 тысячи должностных лиц привлечены к ответственности, 1,5 тысячи - к ответственности административной, в суды направлено более 400 исков.

Накпомним, пожар в палаточном лагере "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля. Сгорели 20 палаток из 26 имевшихся. В лагере на момент ЧП находились 189 детей, четвро погибли, восемь человек пострадали. Один из погибших - 11-летний Алексей Мартыненко, кинувшийся спасать других детей, - награжден орденом Мужества.