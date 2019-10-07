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07.10.2019 18:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жизнь поставлена на карту

Тарифы в Фонд соцстраха могут уменьшить для некоторых предприятий
Текст: Марина Гусенко
В следующем году в трех регионах - Татарстане, Кемеровской и Московской областях - начнется пилотный проект по созданию единых медицинских карт работников. Об этом "РГ" рассказали в Фонде социального страхования (ФСС).
Создание условий для здорового образа жизни работников может принести "бонусы" работодателям. Фото: Владимир Гердо / ТАСС Создание условий для здорового образа жизни работников может принести "бонусы" работодателям. Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Создание условий для здорового образа жизни работников может принести "бонусы" работодателям. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Предполагается, что в эти карты будет записываться информация не только об обращении работников в поликлиники, больницы и к цеховым врачам, но и результаты профосмотров. Также внедрение платформы "Единая (электронная) медицинская карта работника" даст возможность учитывать данные с индивидуальных приборов оценки состояния здоровья человека (глюкометров, шагомеров, газоанализаторов). Это позволит контролировать сроки лечения и сопоставлять их с установленными стандартами. При длительном периоде нетрудоспособности - анализировать действия врачей и поведение пациента. Также система даст возможность для ФСС получить "второе мнение" и изменить подход к структуре управления человеческим капиталом для продления периода активной жизни.

Фото: Константин Завражин / РГ
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Как рассказала директор департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС Татьяна Лотоцкая, недавно в Кемеровской области мужчина умер на работе в шахте от сердечного приступа. Когда работодатель начал расследовать трагедию, выяснилось, что до недавнего времени человек работал на другом предприятии - тоже под землей. И там у него случился также в рабочее время сердечный приступ, после чего ему было предложено перевестись на другую должность и трудиться уже на поверхности. Однако он отказался, а вместо этого уволился и устроился на работу на новое место, предоставив документы, по которым он был "полностью здоров". Если бы на тот момент уже были электронные медкарты работников, несчастье не случилось бы, считает Лотоцкая.

Также в ФСС планируют пересмотреть страховые тарифы для работодателей в зависимости от того, действуют ли на предприятии программы сохранения здоровья работников или нет. Если программы есть и они эффективны, например, работники там болеют реже и менее продолжительно, чем в среднем по стране или по отрасли, тарифы для них предполагается снизить. Электронные медкарты помогут провести более глубокий анализ результативности таких программ.

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