Скончавшегося от рака хоккеиста Мнацяна похоронят в Омске

Церемония прощания со скончавшимся в Германии защитником "Сибири" Самвелом Мнацяном пройдет в Омске. Российский хоккеист будет похоронен на кладбище в родном городе.

- В настоящий момент решается, как и когда тело будет отправлено в Россию, - сообщил ТАСС агент спортсмена Шуми Бабаев. - Думаю, это может занять около недели, может быть, чуть больше.

Воспитанник омского "Авангарда" скончался в минувшую субботу в Германии в клинике, где проходил лечение от онкологического заболевания. У него была диагностирована опухоль позвоночника. Самвелу Мнацяну было 29 лет.

О диагнозе Мнацяна стало известно в августе 2018 года. Новосибирский хоккейный клуб "Сибирь", за который игрок выступал на протяжении последних трех лет под номером 13, инициировал сбор средств для оказания медицинской помощи защитнику. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выставил на аукцион свой хоккейный свитер, чтобы поддержать игрока в борьбе с онкозаболеванием. Однако медицина оказалась бессильна.

Континентальная хоккейная лига объявила, что 6 октября все матчи начнутся с минуты молчания в память о скончавшемся защитнике "Сибири".