СМИ: Бизнесмены из США пытались сместить руководство "Нафтогаза"

Группа американских предпринимателей, связанных с Республиканской партией и президентом США Дональдом Трампом, пыталась сместить руководство украинской компании "Нафтогаз", чтобы поставить в ее главе того, кто бы заключил с ними выгодные контракты на поставку сжиженного природного газа из США. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники.

По их данным, речь идет о бизнесменах Игоре Фрумане, Льве Парнасе и "нефтяном магнате" из Флориды Гарри Сарджинте III. Весной этого года они пытались добиться отставки председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, а на его место поставить директора по интегрированному газовому бизнесу компании Андрея Фаворова. Во время переговоров с последним Сарджинт утверждал, что часто видится с Трампом и тот поддерживает из стремление наладить поставки газа на Украину (до ста танкерных перевозок в год). Как отмечает агентство, планы предпринимателей, хотя они и ставили перед собой исключительно деловые цели, провалились после избрания президентом Украины Владимира Зеленского.

Примечательно, что это была не единственная попытка представителей США добиться выгодных контрактов с "Нафтогазом". Так, министр энергетики США Рик Перри просил Зеленского расширить наблюдательный совет компании за счет большего числа американских граждан. Агентство подчеркивает, что не располагает информацией, что действия бизнесменов и министра были каким-то образом скоординированы.

Информация о действиях предпринимателей вплыла в тот момент, когда в США разгорается скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. В нем, как утверждают политические противники американского президента, тот оказывал давление на собеседника, чтобы начать на Украине расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в обмен на оказание военной и финансовой помощи Киеву. Поскольку Байден является главным конкурентом Трампа на предстоящих выборах, это позволило демократам начать процедуру импичмента в отношении американского лидера, хотя минюст не нашел в стенограмме разговора никаких нарушений законодательства.