У Volkswagen Teramont появится укороченная версия Cross Sport

В 2018 году на автосалоне в Нью-Йорке Volkswagen представил концепт Atlas Cross Sport (под именем Atlas в США продаётся Teramont - прим. "РГ"). Компания сообщила точную дату дебюта новинки. И дебют станет двойным.

Напомним, Atlas Cross Sport призван заполнить существующий пробел между Tiguan и Atlas/Teramont. При одинаковой колёсной базе (2 979 мм) новинка короче полноразмерного кроссовера на 190 мм, то есть габаритная длина составляет 4 846 мм. Также версия Cross Sport шире и ниже старшего брата - на 51 и 41 мм соответственно, и мест в салоне осталось только пять.

Концепт был оснащён гибридной силовой установкой, состоящей из атмосферного 280-сильного бензинового двигателя и парой электромоторов. Тот, что на передней оси выдаёт 55 л.с., на задней - 116 л.с. Работая чисто на электричестве - в этом случае работает только задний двигатель, автомобиль способен проехать чуть более 40 км. Также в апреле 2018 года Volkswagen анонсировал менее мощный гибрид с отдачей агрегатов 314 л.с. и без возможности подзарядки.

Каким окажется серийный Volkswagen Atlas Cross Sport, компания обещает рассказать 11 октября 2019 года. В этот же день дебютирует версия Atlas Cross Sport R-Line с обновлённым логотипом, официальное изображение которого уже опубликовано.

Напомним, на автосалоне во Франкфурте, прошедшего в сентябре, Volkswagen провозгласил новую эру, которая ознаменовалась сменой лого бренда и переосмыслением философии корпоративного стиля и подхода к PR.

Перспективы появления Atlas Cross Sport в России пока весьма туманны, тем более в условиях рынка с отрицательной динамикой. В настоящее время семиместный VW Teramont можно купить от 2 949 000 рублей, самая дорогая версия обойдётся в 4 миллиона.