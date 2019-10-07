В Иране назвали истинную причину задержания Юлии Юзик

Задержание в Иране журналистки Юлии Юзик не связано с обвинениями в шпионаже в пользу третьих стран. Об этом заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

"Этот вопрос не связан со шпионской деятельностью. Насколько мне известно, причина задержания связана с вопросом получения визы", - сообщил чиновник журналистам.

При этом Рабии добавил, что компетентные органы Ирана продолжают расследование дела гражданки РФ.

Ранее в понедельник пресс-атташе дипмиссии РФ в ИРИ Андрей Ганенко сообщил "РГ", что посольство России работает над получением консульского доступа к задержанной Юлии Юзик.

Напомним Юзик прилетела в Тегеран 29 сентября по частному приглашению. В аэропорту иранской столицы пограничники без объяснения причин изъяли у нее паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле по подозрению в работе на спецслужбы Израиля.