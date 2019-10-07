Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Lada Granta в очередной раз попала под отзыв 15:37
Обновленная Lada Vesta станет "эксклюзивной" 14:51
У Volkswagen Teramont появится укороченная версия Cross Sport 14:00
АвтоВАЗ прекратит выпуск Lada Vesta с коробкой АМТ 13:00
07.10.2019 16:03
Рубрика: Легковые авто

Volvo и Geely будут продавать моторы всем желающим

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Volvo. Фото: Пресс-служба Volvo.
Фото: Пресс-служба Volvo.

Volvo Cars и Geely объявили о намерении выделить разработку и создание двигателей, гибридных и электрических силовых установок в отдельный бизнес.

Фото: Пресс-служба Geely.
Geely построит завод по выпуску летающих автомобилей

Volvo, как рассказали в пресс-службе марки, этот шаг позволит сконцентрировать свои усилия на создании полностью электрических автомобилей премиум-класса. Для Geely проект также выгоден: линейка Geely Auto, Proton, Lotus, LEVC и Lynk & Co получит доступ к перспективным ДВС и гибридным трансмиссиям.

Проект позволит компаниям реализовывать двигатели и силовые установки сторонним производителям. В настоящее время бизнес-план находится на рассмотрении у руководства компаний и профсоюзов, антимонопольной службы. Предполагается, что он будет одобрен, так как он позволяет обеспечить всем сторонам сделки стабильность бизнеса и не прибегать к сокращению персонала.

Напомним, 16 октября Volvo представит первый электрокар, созданный на базе кроссовера XC40. Электрификация потребовала пересмотра силовой структуры кузова, дизайна экстерьера и салона.

Главного маркетолога АвтоВАЗа "завербовали" в Renault
АвтоВАЗ прекратит выпуск Lada Vesta с коробкой АМТ
#Volvo #Geely