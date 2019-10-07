Volvo и Geely будут продавать моторы всем желающим

Volvo Cars и Geely объявили о намерении выделить разработку и создание двигателей, гибридных и электрических силовых установок в отдельный бизнес.

Volvo, как рассказали в пресс-службе марки, этот шаг позволит сконцентрировать свои усилия на создании полностью электрических автомобилей премиум-класса. Для Geely проект также выгоден: линейка Geely Auto, Proton, Lotus, LEVC и Lynk & Co получит доступ к перспективным ДВС и гибридным трансмиссиям.

Проект позволит компаниям реализовывать двигатели и силовые установки сторонним производителям. В настоящее время бизнес-план находится на рассмотрении у руководства компаний и профсоюзов, антимонопольной службы. Предполагается, что он будет одобрен, так как он позволяет обеспечить всем сторонам сделки стабильность бизнеса и не прибегать к сокращению персонала.

Напомним, 16 октября Volvo представит первый электрокар, созданный на базе кроссовера XC40. Электрификация потребовала пересмотра силовой структуры кузова, дизайна экстерьера и салона.