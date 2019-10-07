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07.10.2019 22:06
Рубрика: Власть

Захарова: Трамп не стесняется прямо говорить о своих намерениях

Текст: Юрий Когалов

Президент США Дональд Трамп - первый из лидеров этой страны, кто не стесняется называть вещи своими именами, говоря о своих планах, его предшественники не были так откровенны. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook, комментируя угрозы Трампа в адрес Турции, если та сделает что-то, что ему не понравится.

Фото: Gettyimages
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"Первый президент США, который не стесняется называть своими словами вещи, которые делали его предшественники", - так назвала его Захарова.

Напомним, ранее Трамп пригрозил разрушить экономику Турции, если Анкара предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного. "Если Турция сделает что-то, что я в своей великой и непревзойденной мудрости посчитаю недопустимым, я полностью уничтожу экономику Турции", написал он в Twitter. Это заявление последовало после того, как США начали выводить войска с приграничных с Турцией сирийских территорий, где Анкара намерена провести операцию против сил самообороны сирийских курдов и создать там зону безопасности. По мнению Трампа, США пора выйти из бесконечных войн, которые не приносят никакой выгоды. Он заверил, что США теперь будут сражаться лишь для собственной выгоды и лишь там, где Вашингтон сможет победить.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Дональд Трамп
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