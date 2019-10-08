Что мы знаем о новой Skoda Octavia

Премьера семейства Skoda Octavia нового поколения состоится в Праге 11 ноября. Дата дебюта стремительно приближается, а автомобильные эксперты анализируют все новые и новые шпионские снимки этой модели под камуфляжем. Портал motor1.com пошел дальше других, составив практически детальный портрет долгожданной новинки, предлагая также интересные версии о технической начинке лифтбеков и универсалов новой генерации.

Первый вывод, к которому приходят журналисты издания, основываясь на анализе свежих шпионских фото, уже не является секретом - чешская модель лишится раздельной фронтальной светотехники, фары вновь будут выполнены единым блоком, как у дорестайлингового варианта машины прошлого поколения. При этом очевидно, что стиль передней оптики будет выполнен с оглядкой на светотехнику флагманской модели Superb.

Внутренние края передних фар будут при этом соприкасаться с расширенной радиаторной решеткой, чтобы сделать облик новой Octavia более внушительным. Между тем, как ранее писала "РГ", нижняя линия головной оптики не получит треугольных выступов, как у Superb, и в этом смысле прослеживается сходство со стилем "передка" хэтчбека Scala.

Другие новшества, о которых можно судить по шпионским снимкам, - это более фактурный капот с глубокими выштамповками и узкие горизонтальные "противотуманки" в нижней части переднего бампера. В то же время в решении боковин больших изменений не предвидится. Модель сохранит характерный силуэт с ниспадающей крышей и большим задним свесом, но на бортах, вероятнее всего, появятся выштамповки более сложной конфигурации.

Главным же новшеством сзади станут более широкие фонари, которые, как на универсале, так и на лифтбеке, будет захватывать часть пятой двери, чего не было у предшественника. В этом смысле по дизайну новинка опять-таки ориентируется на старшую модель Superb. Обе модификации Octavia лишатся заднего логотипа и получат вместо него крупные литеры с названием модели на кромке пятой двери под задним стеклом. Похожее решение, напомним, было реализовано на рестайлинговом варианте флагманской модели.

Как ранее уже писала "РГ", в салоне, судя по снимкам, появится цифровая приборная панель, трехспицевый руль, большой центральный экран мультимедиасистемы, электрический стояночный тормоз и маленький джойстик управления коробкой передач с отдельной кнопкой для режима "паркинг".

Что касается моторной гаммы, то на роль базового агрегата назначат 1-литровый 3-цилинлровый турбомотор, который в соплатформенных моделях Volkswagen выдает до 116 л.с. и 200 Нм. Будет предложен также более производительный 1,5-литровый 4-цилиндровый силовой агрегат с отдачей порядка 150 л.с. и 250 Нм, знакомый по Octavia и Volkswagen Golf текущего поколения.

Ожидаются также 2-литровый бензиновый турбомотор и турбодизели 1.6 TDI и 2.0 TDI. Последний, как ожидается, будет выдавать 190 л.с. и 320 Нм. Наконец, с большой долей вероятности у бестселлера марки появится версия типа мягкий гибрид с 48-вольтовым стартер-генератором. Также у модели будет и "заряженная" модификация RS с отдачей примерно 250 л.с. Ожидается также небольшое увеличение внешних габаритов и, соответственно, прибавка пространства в салоне при сохранении прежней платформы MQB.