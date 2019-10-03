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03.10.2019 15:00
Рубрика: Легковые авто

Новую Skoda Octavia сфотографировали в Чехии

Текст: Евгений Костин
Фото: www.garaz.cz Фото: www.garaz.cz
Фото: www.garaz.cz

До премьеры нового поколения Skoda Octavia осталось чуть больше месяца, но тестовые прототипы продолжают будоражить чувства поклонников марки. Если до этого в объективы фотошопионов преимущественно попадался прототип универсала, то на днях сайт garaz.cz опубликовал снимки лифтбека.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Пока автомобиль, несмотря на кажущийся минимализм камуфляжа, усиленно скрывает то, чем будет удивлять на ноябрьской премьере: чехи облепили кузов автомобиля накладными панелями, пытаясь сделать его похожим на Skoda Superb.

Но благодаря опубликованным ранее снимкам серийного бампера Octavia мы знаем, что нижняя линия головной оптики не имеет треугольных выступов. Общая концепция передка будет выдержана в стилистике хэтчбека Scala, задняя, судя по контуру фонарей, прослеживающемуся сквозь плёнку в цвет кузова, будет решена в духе флагманской модели бренда.

Дизайн салона тоже был рассекречен благодаря фото, сделанному на конвейере, где собирали тестовые прототипы Octavia. Однако нельзя утверждать, что всё будет выглядеть именно так на серийной машине.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Моторная гамме Skoda Octavia четвёртого поколения, скорее всего, не претерпит значительных изменений, поэтому можно ожидать версий с бензиновыми 1.0 TSI, 1.5 TSI и 2.0 TSI, а также с дизелями 1.6 TDI и 2.0 TDI. С большой долей вероятности у бестселлера марки появится версия типа мягкий гибрид с 48-вольтовым стартер-генератором. Также у модели будет "заряженная" модификация RS.

Ранее "Российская газета" сообщала точную дату дебюта новой Skoda Octavia.

В настоящее время в России Skoda Octavia стоит от 1 119 000 рублей. Моторная гамма представлена исключительно бензиновыми двигателями мощностью 110, 150 и 180 л.с.

Фото: www.garaz.cz
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#Skoda