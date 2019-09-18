Стартовало производство первого в истории Skoda гибрида

Компания Skoda объявила о запуске в производство первого гибрида бренда - Superb iV. Автомобиль будут собирать на предприятии в Квасинах - на той же линии, что и все версии модели с двигателем внутреннего сгорания.

Марка инвестировала около 12 млн евро в подготовку завода, чтобы он соответствовал особым требованиям производства.

Superb iV оснащается бензиновым двигателем 1.4 TSI и электромотором, которые суммарно развивают мощность 218 л.с. (160 кВт).

Общий запас хода автомобиля составляет до 930 км, а исключительно на электротяге автомобиль способен проехать до 56 км по циклу WLTP. Полностью зарядить батарею можно за 3,5 часа. Разъем расположен с правой стороны решетки радиатора.

"Зеленая" версия доступна только для комплектаций Ambition и Style, а также для исполнений Sportline и Laurin & Klement. Старт продаж намечен на начало 2020 года. В России гибридный Superb не появится.

Напомним, обновленный Superb был представлен весной этого года. Автомобиль получил пересмотренную внешность и новые технологичные опции. Также у модели появилась внедорожная версия Scout, о плюсах которой вы можете прочитать в нашем материале.

В Европе флагман марки также предложат с дизелями 1.6 TDI (120 л.с., DSG-7), 2.0 TDI (150 или 190 л.с., МКП-6, DSG-7). Линейка бензиновых моторов представлена 1.5 TSI (150 л.с., МКП-6 или DSG-7), 2.0 TSI (190 или 272 л.с., DSG-7). Самая мощная бензиновая версия по умолчанию комплектуется системой полного привода. До конца года продажи обновленного Superb начнутся и в России.

Ранее "РГ" публиковала информацию о том, с какими двигателям модель будут продаваться у нас.