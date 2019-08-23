Обновленный Skoda Superb для России: официально о моторах

В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства на обновлённый Skoda Superb, продажи которого в нашей стране стартуют этой осенью. В документе указаны основные двигатели, доступные для флагмана, и дополнительные опции, благодаря которым и удалось идентифицировать новинку.

Стоит отметить, что в документе указаны все силовые агрегаты, которые были и будут доступны для модели. Например, в ОТТС указан 125-сильный 1.4 TSI, которого в гамме нынешней модели нет. Его и не будет под капотом обновлённого Superb. Своё место, как сообщала "Российская газета" ранее, сохранили двигатели мощностью 180, 220 и 280 л.с.

В ОТТС указан ещё один, новый: двухлитровая бензиновая рядная "четвёрка" мощностью 190 л.с., в пару которой определён 7-ступенчатый "робот" DSG. Привод - передний. У европейского варианта модели тоже есть 190-сильный мотор, только он работает на дизеле.

В списке доступного для автомобиля оборудования значатся: матричные светодиодные фары с AFS и мультифункциональной камерой, беспроводное управление мультимедийной системой для задних пассажиров, голосовое управление, датчик давления воздуха в шинах, третий ключ зажигания. Напомним, что обновлённый Superb стал первым автомобилем марки, который получил матричные фары.

Цена на новинку пока не объявлена. Дореформенная версия модели в России представлена лифтбеком и универсалом, купить которые можно начиная от 1 643 000 и 1 852 000 рублей соответственно.