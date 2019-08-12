Уникальность интерьера новой Skoda Octavia рассекретили на фото

Чешский ресурс Auto.cz опубликовал фото интерьера нового поколения Skoda Octavia. В настоящее время на заводе в Млада-Болеславе выпускают предсерийные образцы модели. Дебют новинки состоится до конца 2019 года.

Прежде всего, стоит обратить внимание на рулевое колесо, которое, очевидно, создавалось под влиянием концептуальных решений, реализованных на Skoda Vision X: оно двухспицевое. Оформление приборной панели похоже на то, которое чехи уже продемонстрировали на обновлённом Skoda Superb. Скорее всего, цифровая приборка будет доступна в качестве опции.

Архитектура центральной консоли недвусмысленно отсылает нас к хэтчбеку Skoda Scala: прямоугольный экран мультимедийного комплекса расположен над дефлекторами воздуховодов. При этом стоит отметить, что у Octavia есть физические шайбы настроек и целая батарея клавиш под дисплеем. Блок управления климатом, судя по всему, реализован через мультимедиа.

Ранее в Сети появлялись фото тестовых прототипов четвёртого поколения Skoda Octavia. Хитрый камуфляж не скрыл одной из главных особенностей новинки - фары будут монолитными. Напоминать об оптике с четырьмя секциями будет внутренняя архитектура - визуальную имитацию создадут при помощи светодиодов.

Модель по-прежнему будет доступна в кузовах типа лифтбек и универсал. Предполагается, что первым в продажу поступит универсал. Тем не менее, дебютируют новинки вместе. Скорее всего, премьерной площадкой станет октябрьский автосалон в Париже, хотя есть предположение, что это будет Франкфурт или отдельное мероприятие.

В настоящее время лифтбек Skoda Octavia третьего поколения можно купить в России начиная от 1 112 000 рублей, универсал стоит 1 436 000 рублей.