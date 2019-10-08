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08.10.2019 06:00
Рубрика: Спорт

ЦСКА уступил "Зениту" в домашнем матче

Текст: Максим Домчев

Баскетбольный ЦСКА потерпел второе поражение в трех матчах Единой лиги ВТБ. НА своей площадке команда Димитриса Итудиса уступила "Зениту" - 79:82.

Минувшим летом ЦСКА заметно обновил свой состав. И пока игра команды еще далека от идеальной. После яркой победы в Евролиге над "Валенсией" команда потерпела второе поражение в трех матчах Единой лиги ВТБ.

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В стартовом матче турнира армейцы сенсационно проиграли "Енисею" - 71:80, после чего уверенно переиграли "Парму" - 89:74. "Зенит" на минувшей неделе уступил в Евролиге "Альбе" в гостях".

ЦСКА активно начал матч и выиграл первую четверть 27:22. Во второй 10-минутке гости выглядели чуть лучше и смогли немного сократить отставание в счете - 24:22. Перелом в игре наступил после большого перерыва. "Зенит" сумел выиграть третью четверть с разницей в семь очков. И, несмотря на все попытки ЦСКА отыграться, гости выстояли.

Самым результативным игроком матча стал армеец Дарран Хиллиард, набравший 16 очков. У "Зенита" 16 очков в активе у Евгения Воронова.

После этого поражении ЦСКА оказался на седьмом месте в турнирной таблице, "Зенит" идет вторым вслед за "Химками".

Спорт Баскетбол Спортивные организации Баскетбольные клубы ПБК ЦСКА
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