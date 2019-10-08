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08.10.2019 18:00
Рубрика: Легковые авто

GAC везет в Россию старую версию внедорожника GS8

Текст: Евгений Костин
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

У китайских дилеров GAC Motors начали появляться обновлённые внедорожники GS8, которые получили слегка пересмотренную внешность, приближенный к современным моделям салон, новые опции и турбомотор, который на 51 л.с. мощнее.

Обновлённый вариант GAC GS8 отличается от предшественника бамперной группой: передний получил ниши новой формы с Т-образным хромированными вставками, а задний - более развитый псевдодиффузор, из-под которого выглядывают патрубки выхлопной системы другой формы и более крупного размера.

Фото: www.autohome.com.cn

Салон тоже претерпел редизайн: новое рулевое колесо, пересмотренная центральная консоль с изменёнными дефлекторами воздуховода, реорганизованный блок управления климат-контролем и тоннель пола с более компактным селектором выбора режима движения.

В списке новых опций появились передний парковочный радар, адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора, автоматический парковщик, панорамный люк.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Под капотом обновлённого GAC GS8 установлен 2-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 252 л.с. Напомним, предшественник в Китае доступен с 201-сильным мотором. Пока неизвестно, какая коробка передач досталась в пару новому агрегату, но, скорее всего, 6-ступенчатый "автомат" Aisin своё место сохранил. Варианты привода: передний и полный с подключаемой задней осью через многодисковую муфту.

Ранее "РГ" сообщала, что продажи автомобилей GAC в России начнутся в декабре 2019 года. Первенцем станет как раз GS8, но в дореформенном исполнении. Мощность "турбочетвёрки" для нашей страны дефорсирована до 190 л.с. Также GAC планирует привезти в РФ ещё две модели: кроссовер GS5 и минивэн GM8.

Фото: www.autohome.com.cn
#GAC