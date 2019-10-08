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08.10.2019 17:00
Рубрика: Дороги

Кто заплатит за ремонт автомобиля из-за плохой дороги

Текст: Николай Грищенко
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российские автомобилисты могут получить денежную компенсацию за ремонт машины, если авария произошла из-за плохого состояния дорог. Если автомобиль застрахован, то возмещением ущерба занимается страховая компания, а далее она имеет право в судебном порядке взыскать ущерб с виновников ДТП.

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Как сообщил aif.ru член Ассоциации юристов России Алексей Маленков, в первую очередь от пострадавшего требуется зафиксировать отсутствие дорожных знаков о ремонтных работах или специальных огораживающих устройств.

"К ним относят информационные щиты, динамические табло и фронтальные дорожные ограждения. Схема организации работ, вызвавших необходимость изменения направления движения транспорта, приведена в ГОСТ", - сообщает эксперт.

Кроме того, необходимо максимально точно сделать фотографии всех объектов на месте происшествия. Например, снять автомобиль, его повреждения, тормозной путь, а также ямы и колдобины на дороге. С помощью сотрудников ГИББД составить протокол и указать все обстоятельства аварии. Не лишним будет записать имена свидетелей ДТП. Затем следует оценка ущерба и обращение в суд.

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Юрист отмечает, что право на компенсацию получают даже те водители, которые повредили автомобиль на сравнительно небольших неровностях.

"Предельные размеры отдельных просадок и выбоин дороги не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см. Если в яме поврежден диск или помят порог, то можно смело оформлять ДТП в ГИБДД и готовить заявление в суд", - сообщает Алексей Маленков.

Кстати

По данным Госавтоинспекции МВД России, с начала года автомобилисты стали в три раза чаще жаловаться на плохие дороги. Подать жалобу на плохие дороги в ГИБДД можно в электронной форме на официальном сайте ведомства, либо направить по почте заказное письмо или принести его в ближайшее подразделение.

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#дороги