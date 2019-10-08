Курды рассказали об отводе военных США от сирийско-турецкой границы

Курды сообщили о неожиданном выводе американских войск из сирийских пограничных городов Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд. Это позволит Турции провести там военную операцию.

"Американцы не выполнили свои обязательства", - отмечается на сайте SDS. В нем говорится, что "нападение турецких сил негативным образом скажется на борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ")".

Ранее о выводе американских вооруженных сил сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Целью операции Анкары является очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев.