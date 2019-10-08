Lamborghini без звука мотора появится через несколько лет

В 2025 году может увидеть свет новая модель Lamborghini типа GT с посадочной формулой "2+2".

"Если посмотреть на сроки появления новой модели, то можно предположить, что это будет оптимальное время для выпуска полностью электрического автомобиля", - цитирует Autocar главу отдела исследования и разработок Lamborghini Маурицио Реджани.

Представитель компании отметил, что для создания новинки может быть использована платформа Volkswagen Group. Наиболее очевидным вариантом здесь выглядит "тележка" PPE, которая является основой нового Taycan и будущего Audi e-tron GT. Такой шаг вполне объясним с точки зрения экономической выгоды.

Реджани также сказал пару слов о философии скорости будущей модели: "Безусловно, мощностные и динамический характеристики важны для нашего GT, но здесь стоит избегать крайностей: автомобиль должен быть быстрым, но не таким, как наши суперспортивные машины. Он будет не похожим ни на что".

Можно предположить, что дальнобойность нового Lamborghini, учитывая развитие аккумуляторных технологий, превысит 560 км. Без сомнения, компания может сделать супербыстрый автомобиль, но здесь вопрос в том, как клиенты марки воспримут ускорение до "сотни" менее чем за три секунды.

Начало развития проекта должно начаться не позднее 2021 года, так как для создания автомобиля, по словам Реджани, требуется не менее четырёх лет.