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Рубрика: Российский автопром

Новая Lada Van: стала известна дата выхода

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.лада.онлайн Фото: www.лада.онлайн
Фото: www.лада.онлайн

АвтоВАЗ скоро планирует пополнить модельный ряд за счет "каблучка" под рабочим названием Van. Порталу лада.онлайн удалось выяснить сроки появления новинки.

Приближенный к заводу источник сообщил, что продажи Lada Van запланированы на лето 2020 года. Хотя ранее прогнозировался срок появления ближе к 2022 году.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
Обновленная Lada Vesta станет "эксклюзивной"

Напомним, Lada Van построят на платформе Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi B0 с силовым каркасом Renault Dokker.

Машина получит оригинальный дизайн экстерьера в Х-стиле Lada и свой собственный интерьер. По предварительной информации, передняя часть модели почти полностью повторит Vesta, при этом стилистически будет схожа с Vesta SW.

Напомним, что оригинальный Renault Dokker продается в России с декабря 2017 года. Автомобиль предлагается в пассажирской и грузовой модификациях. Обе кузовные модификации представлены с бензиновым мотором 1.6 (82 л.с.) и турбодизелем 1.5 (90 л.с.). Машину можно приобрести от 904 990 рублей.

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