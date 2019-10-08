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08.10.2019 21:27
Рубрика: Легковые авто

Подросток угнал автомобиль каршеринга и разобрал его на запчасти

Текст: Юрий Зубко
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Автомобили каршеринга частенько становятся жертвами воров. Но случай, который произошел в Москве, все равно выбивается из общей статистики.

Как сообщает kp.ru, 17-летний юноша угнал каршеринговый автомобиль, принадлежащий сервису "Делимобиль". Судя по всему, для аренды машины молодой человек использовал чужой аккаунт, так как оператор не работает с несовершеннолетними клиентами.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Угонщик взял машину в Коммунарке, откуда уехал в поселение Роговское, где начал постепенно разбирать автомобиль на запчасти и продавать их. Всего за два дня юноша сумел снять с машины деталей на несколько сотен тысяч рублей.

Своими действиями угонщик нанес законному владельцу машины ущерб на сумму в 289 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее один из крупнейших в России операторов каршеринга предоставил невообразимую статистику: за год из его автомобилей пропало 18 тысяч литров омывающей жидкости, 146 аккумуляторов, 14 сидений и 7 рулей. Причем в трех случаях вместо современных "баранок" клиенты поставили старые.

Фото: www.motor1.com
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Кстати, летом сообщалось, что ГИБДД планирует взять под свой контроль сервисы каршеринга. Предполагалось, что может заработать единая система, с помощью которой каршеринговые компании смогут проверить, лишали ли их потенциального клиента прав и не является ли он злостным нарушителем ПДД.

Тем временем число пользователей каршеринга в Москве достигло 1 млн человек.

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