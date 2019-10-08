Режиссером незавершенного спектакля Захарова назначена его дочь

Спектакль "Капкан", который не успел при жизни закончить Марк Захаров, завершит его дочь, актриса Александра Захарова. Информация об этом появилась еще на прощании с известным режиссером, теперь ее официально подтвердил директор "Ленкома" Марк Варшавер.

- Я выпустил приказ о том, что режиссером спектакля "Капкан" станет Александра Захарова, - приводит слова Марка Варшавера ТАСС.

Он также добавил, что коллектив такое решение встретил с одобрением. Первая репетиция постановки по произведениям Владимира Сорокина уже состоялась.

Ожидается, что премьера "Капкана" пройдет 2 и 3 декабря - эти даты были назначены самим Марком Захаровым, "Ленком" корректировать их не планирует.

Марка Захарова не стало 28 сентября, он скончался после продолжительной болезни. Прощание с именитым режиссером состоялось в "Ленкоме" 1 октября.