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08.10.2019 17:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Аксенов увидел пользу в словах спецпредставителя ОБСЕ о Крыме

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Высказывание спецпредставителя председателя ОБСЕ по Украине Мартина Сайдика на международном форуме Salzburg Europe Summit о факте исторической принадлежности Крыма России очень полезно для зашоренной и зомбированной западной аудитории. Об этом в социальных сетях заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Фото: Алексей Вакуленко.
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- Такое высказывание - это полезное для европейской публики напоминание и редкая для европейского политика откровенность, - считает Аксенов. - Сегодня информационное пространство Запада настолько отравлено пропагандой, что даже простая констатация бесспорного факта об историческом контексте воссоединения Крыма с Россией может стать резонансным событием.

Несомненно, редкие моменты прозрения европейских политиков становятся возможными благодаря многочисленным визитам на полуостров общественников и народных дипломатов, которые составляют собственное суждение о ситуации на полуострове.

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- Народная дипломатия - это важный шанс донести до европейцев ту правду, которую им никогда не скажут ни представители власти в их странах, ни ангажированные СМИ, - заявил глава Крыма.

Ранее в австрийском Зальцбурге европейский политик Мартин Сайдек напомнил, что Крым был российским со времен Российской империи до его передачи Украинской ССР в 1954 году, что вызвало нервную реакцию посла Украины в Австрии.

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