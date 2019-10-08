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08.10.2019 22:20
Рубрика: В мире

Трамп проверит сотрудников Белого дома на "детекторе лжи"

Текст: Екатерина Забродина

Каждому сотруднику Белого дома предстоит пройти проверку на полиграфе. Об этих неожиданных планах президента США Дональда Трампа сообщает газета Politico. Якобы таким радикальным способом американский лидер собирается вычислить "крота", передавшего в СМИ конфиденциальные подробности его переговоров с лидерами других стран, в том числе Мексики, Австралии и Украины. Впрочем, насколько конкретны эти планы, пока не ясно.

Фото: Gettyimages
Чем президент Трамп обидел американские спецслужбы

Как утверждают собеседники издания, Трамп в разговоре с подчиненными из ближнего окружения "постоянно" поднимает вопрос о том, чтобы заказать "детекторы лжи" для проверки чиновников и вообще всех сотрудников, работающих в здании Белого дома.

"Почему мы не можем это (утечки - прим. "РГ") предотвратить?" - якобы глава государства то и дело задается этим вопросом. И хотя еще два года назад консультанты Трампа по юридическим вопросам отмечали, что подобная поголовная проверка была бы незаконной, некоторые из тех, кто имеет доступ в Белый дом, сами вызвались ее пройти, дабы отвести от себя подозрения.

Как пишет Politico, последний скандал вокруг разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским привлек внимание к "ненадлежащему хранению стенограмм телефонных бесед президента, которые по классификации разведки должны быть строго засекречены".

В мире США Начало процедуры импичмента Дональда Трампа
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